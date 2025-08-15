Рейтинг@Mail.ru
В Боливии назвали встречу Путина и Трампа шагом к новому мировому порядку
01:47 15.08.2025
В Боливии назвали встречу Путина и Трампа шагом к новому мировому порядку
в мире
сша
россия
боливия
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
МОНТЕВИДЕО, 15 авг - РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа станет шагом на пути к построению нового мирового порядка, заявил РИА Новости экс-глава МИД Боливии Рохелио Майта. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся в пятницу в Анкоридже (штат Аляска, США). "Предстоящий саммит Путина и Трампа станет очередным шагом на пути к построению нового мирового порядка, который рассматривается как многополярный и для которого диалог между Россией и США имеет решающее значение", - сказал дипломат. По его мнению, диалог двух президентов не ограничится только ситуацией на Украине. "Есть много более важных вопросов, которые Россия и США должны решить, например, обновление договора о ракетах средней и меньшей дальности для предотвращения эскалации, способной привести к возможному ядерному конфликту, который может закончиться взаимным уничтожением или гонкой вооружений, которая породит сценарий глобальной нестабильности с его многочисленными экономическими и социальными последствиями для всего мира", - сказал Майта.
в мире, сша, россия, боливия, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
В мире, США, Россия, Боливия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Государственные флаги России и США
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Государственные флаги России и США. Архивное фото
МОНТЕВИДЕО, 15 авг - РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа станет шагом на пути к построению нового мирового порядка, заявил РИА Новости экс-глава МИД Боливии Рохелио Майта.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся в пятницу в Анкоридже (штат Аляска, США).
"Предстоящий саммит Путина и Трампа станет очередным шагом на пути к построению нового мирового порядка, который рассматривается как многополярный и для которого диалог между Россией и США имеет решающее значение", - сказал дипломат.
По его мнению, диалог двух президентов не ограничится только ситуацией на Украине.
"Есть много более важных вопросов, которые Россия и США должны решить, например, обновление договора о ракетах средней и меньшей дальности для предотвращения эскалации, способной привести к возможному ядерному конфликту, который может закончиться взаимным уничтожением или гонкой вооружений, которая породит сценарий глобальной нестабильности с его многочисленными экономическими и социальными последствиями для всего мира", - сказал Майта.
СМИ сообщили о сложностях при подготовке саммита Путина и Трампа
Вчера, 21:49
СМИ сообщили о сложностях при подготовке саммита Путина и Трампа
В мире, США, Россия, Боливия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
