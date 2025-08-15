https://ria.ru/20250815/vstrecha-2035416856.html
В Боливии назвали встречу Путина и Трампа шагом к новому мировому порядку
В Боливии назвали встречу Путина и Трампа шагом к новому мировому порядку - РИА Новости, 15.08.2025
В Боливии назвали встречу Путина и Трампа шагом к новому мировому порядку
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа станет шагом на пути к построению нового мирового порядка, заявил РИА Новости экс-глава МИД... РИА Новости, 15.08.2025
МОНТЕВИДЕО, 15 авг - РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа станет шагом на пути к построению нового мирового порядка, заявил РИА Новости экс-глава МИД Боливии Рохелио Майта. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся в пятницу в Анкоридже (штат Аляска, США). "Предстоящий саммит Путина и Трампа станет очередным шагом на пути к построению нового мирового порядка, который рассматривается как многополярный и для которого диалог между Россией и США имеет решающее значение", - сказал дипломат. По его мнению, диалог двух президентов не ограничится только ситуацией на Украине. "Есть много более важных вопросов, которые Россия и США должны решить, например, обновление договора о ракетах средней и меньшей дальности для предотвращения эскалации, способной привести к возможному ядерному конфликту, который может закончиться взаимным уничтожением или гонкой вооружений, которая породит сценарий глобальной нестабильности с его многочисленными экономическими и социальными последствиями для всего мира", - сказал Майта.
В Боливии назвали встречу Путина и Трампа шагом к новому мировому порядку
МОНТЕВИДЕО, 15 авг - РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа станет шагом на пути к построению нового мирового порядка, заявил РИА Новости экс-глава МИД Боливии Рохелио Майта.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся в пятницу в Анкоридже (штат Аляска, США).
"Предстоящий саммит Путина и Трампа станет очередным шагом на пути к построению нового мирового порядка, который рассматривается как многополярный и для которого диалог между Россией и США имеет решающее значение", - сказал дипломат.
По его мнению, диалог двух президентов не ограничится только ситуацией на Украине.
"Есть много более важных вопросов, которые Россия и США должны решить, например, обновление договора о ракетах средней и меньшей дальности для предотвращения эскалации, способной привести к возможному ядерному конфликту, который может закончиться взаимным уничтожением или гонкой вооружений, которая породит сценарий глобальной нестабильности с его многочисленными экономическими и социальными последствиями для всего мира", - сказал Майта.