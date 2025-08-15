https://ria.ru/20250815/voyska-2035447763.html

Российские военные уничтожили взвод "Азова"* у Клебан-Быка в ДНР

Российские военные уничтожили взвод "Азова"* у Клебан-Быка в ДНР - РИА Новости, 15.08.2025

Российские военные уничтожили взвод "Азова"* у Клебан-Быка в ДНР

Российские войска ликвидировали взвод "Азова"* около Клебан-Быка в зоне СВО, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T09:34:00+03:00

2025-08-15T09:34:00+03:00

2025-08-15T10:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032526215_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4fc31081526a2d2505a93d83571e216a.jpg

ДОНЕЦК, 15 авг — РИА Новости. Российские войска ликвидировали взвод "Азова"* около Клебан-Быка в зоне СВО, сообщили в Минобороны."Расчетами БПЛА и артиллерии Южной группировки войск в ДНР уничтожены пункт управления БПЛА и взвод бригады "Азов"*, — говорится в сообщении.По данным ведомства, в окрестностях Клебан-Быка в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности нашли пункт управления дронами и два блиндажа с личным составом из 12-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины. "Был нанесен комбинированный удар, в результате чего огнем 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" уничтожены пункт управления БПЛА и блиндажи 12-й бригады спецназа НГУ. Потери противника составили до взвода пехоты, включая расчет БПЛА", — заявили в Минобороны.С 2023 года командование отдельного отряда специального назначения "Азов"* стало руководить 12-й бригадой оперативного назначения Нацгвардии Украины.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20250814/video-2035240406.html

https://ria.ru/20250810/spetsoperatsiya-2034471824.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, донецкая народная республика