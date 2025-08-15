Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили взвод "Азова"* у Клебан-Быка в ДНР
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:34 15.08.2025 (обновлено: 10:11 15.08.2025)
Российские военные уничтожили взвод "Азова"* у Клебан-Быка в ДНР
Российские военные уничтожили взвод "Азова"* у Клебан-Быка в ДНР - РИА Новости, 15.08.2025
Российские военные уничтожили взвод "Азова"* у Клебан-Быка в ДНР
Российские войска ликвидировали взвод "Азова"* около Клебан-Быка в зоне СВО, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 15.08.2025
ДОНЕЦК, 15 авг — РИА Новости. Российские войска ликвидировали взвод "Азова"* около Клебан-Быка в зоне СВО, сообщили в Минобороны."Расчетами БПЛА и артиллерии Южной группировки войск в ДНР уничтожены пункт управления БПЛА и взвод бригады "Азов"*, — говорится в сообщении.По данным ведомства, в окрестностях Клебан-Быка в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности нашли пункт управления дронами и два блиндажа с личным составом из 12-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины. "Был нанесен комбинированный удар, в результате чего огнем 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" уничтожены пункт управления БПЛА и блиндажи 12-й бригады спецназа НГУ. Потери противника составили до взвода пехоты, включая расчет БПЛА", — заявили в Минобороны.С 2023 года командование отдельного отряда специального назначения "Азов"* стало руководить 12-й бригадой оперативного назначения Нацгвардии Украины.* Запрещенная в России террористическая организация.
ДОНЕЦК, 15 авг — РИА Новости. Российские войска ликвидировали взвод "Азова"* около Клебан-Быка в зоне СВО, сообщили в Минобороны.
"Расчетами БПЛА и артиллерии Южной группировки войск в ДНР уничтожены пункт управления БПЛА и взвод бригады "Азов"*, — говорится в сообщении.
Клебан-Бык — поселок к югу от Константиновки. Он расположен севернее Щербиновки, министерство объявило о взятии этого населенного пункта в четверг.

По данным ведомства, в окрестностях Клебан-Быка в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности нашли пункт управления дронами и два блиндажа с личным составом из 12-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины.
"Был нанесен комбинированный удар, в результате чего огнем 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" уничтожены пункт управления БПЛА и блиндажи 12-й бригады спецназа НГУ. Потери противника составили до взвода пехоты, включая расчет БПЛА", — заявили в Минобороны.
С 2023 года командование отдельного отряда специального назначения "Азов"* стало руководить 12-й бригадой оперативного назначения Нацгвардии Украины.
* Запрещенная в России террористическая организация.
