Бойцы "Востока" уничтожили более 1760 боевиков ВСУ за неделю - РИА Новости, 15.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:16 15.08.2025
Бойцы "Востока" уничтожили более 1760 боевиков ВСУ за неделю
Бойцы "Востока" уничтожили более 1760 боевиков ВСУ за неделю
Российская группировка войск "Восток" нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад за прошедшую неделю, противник при этом потерял более 1760... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T13:16:00+03:00
2025-08-15T13:16:00+03:00
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Российская группировка войск "Восток" нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад за прошедшую неделю, противник при этом потерял более 1760 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства за период с 9 по 15 августа. "Потери противника на данном направлении составили свыше 1760 военнослужащих, два танка, 19 боевых бронированных машин, 57 автомобилей, 14 орудий полевой артиллерии, из них семь производства стран НАТО, семь станций радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и материальных средств", - добавили в МО РФ.
РИА Новости
Бойцы "Востока" уничтожили более 1760 боевиков ВСУ за неделю

МО РФ: ВСУ потеряли более 1760 военных в зоне работы "Востока" за неделю

Российские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Российская группировка войск "Восток" нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад за прошедшую неделю, противник при этом потерял более 1760 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства за период с 9 по 15 августа.
"Потери противника на данном направлении составили свыше 1760 военнослужащих, два танка, 19 боевых бронированных машин, 57 автомобилей, 14 орудий полевой артиллерии, из них семь производства стран НАТО, семь станций радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и материальных средств", - добавили в МО РФ.
