https://ria.ru/20250815/vostok-2035500777.html
Бойцы "Востока" уничтожили более 1760 боевиков ВСУ за неделю
Бойцы "Востока" уничтожили более 1760 боевиков ВСУ за неделю - РИА Новости, 15.08.2025
Бойцы "Востока" уничтожили более 1760 боевиков ВСУ за неделю
Российская группировка войск "Восток" нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад за прошедшую неделю, противник при этом потерял более 1760... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T13:16:00+03:00
2025-08-15T13:16:00+03:00
2025-08-15T13:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284570_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_db92d3d9a4ea55b796cd27c41d85eb04.jpg
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Российская группировка войск "Восток" нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад за прошедшую неделю, противник при этом потерял более 1760 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства за период с 9 по 15 августа. "Потери противника на данном направлении составили свыше 1760 военнослужащих, два танка, 19 боевых бронированных машин, 57 автомобилей, 14 орудий полевой артиллерии, из них семь производства стран НАТО, семь станций радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и материальных средств", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284570_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d08695c27b2aacb4c295d4bc2fd46c7e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, НАТО
Бойцы "Востока" уничтожили более 1760 боевиков ВСУ за неделю
МО РФ: ВСУ потеряли более 1760 военных в зоне работы "Востока" за неделю