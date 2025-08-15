https://ria.ru/20250815/vospitatel-2035495132.html

Женщина, погибшая при атаке БПЛА в Курске, работала воспитателем

Женщина, погибшая при атаке БПЛА в Курске, работала воспитателем - РИА Новости, 15.08.2025

Женщина, погибшая при атаке БПЛА в Курске, работала воспитателем

15.08.2025

КУРСК, 15 авг - РИА Новости. Погибшая при ночной атаке украинских беспилотников по Курску женщина работала воспитателем в младшей группе детского сада, рассказала РИА Новости заведующая детсадом Виктория Сытникова. Ранее жители дома рассказали РИА Новости, что у погибшей 45-летней женщины осталось двое несовершеннолетних детей. "Она воспитатель нашего детского сада. Глазова Людмила Николаевна... Работала она у нас с детками, которые из яселек, она их набирала в том году. Сейчас у них возраст три-четыре годика, и она с ними работала... Человек очень добрый, родители все ее очень любят. Для нас это потеря, конечно, мы просто в шоке. Она замечательная, она отзывчивая, она искренняя очень, чудесный человек, чудесный. Она мама двух деток", - рассказала Сытникова. Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что украинский беспилотник атаковал дом в Курске, начался пожар, погибла женщина, ещё шесть человек ранены. Позже он сообщил, что число пострадавших увеличилось до 12, среди них есть ребенок.

