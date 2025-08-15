Рейтинг@Mail.ru
Женщина, погибшая при атаке БПЛА в Курске, работала воспитателем - РИА Новости, 15.08.2025
12:54 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/vospitatel-2035495132.html
Женщина, погибшая при атаке БПЛА в Курске, работала воспитателем
КУРСК, 15 авг - РИА Новости. Погибшая при ночной атаке украинских беспилотников по Курску женщина работала воспитателем в младшей группе детского сада, рассказала РИА Новости заведующая детсадом Виктория Сытникова. Ранее жители дома рассказали РИА Новости, что у погибшей 45-летней женщины осталось двое несовершеннолетних детей. "Она воспитатель нашего детского сада. Глазова Людмила Николаевна... Работала она у нас с детками, которые из яселек, она их набирала в том году. Сейчас у них возраст три-четыре годика, и она с ними работала... Человек очень добрый, родители все ее очень любят. Для нас это потеря, конечно, мы просто в шоке. Она замечательная, она отзывчивая, она искренняя очень, чудесный человек, чудесный. Она мама двух деток", - рассказала Сытникова. Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что украинский беспилотник атаковал дом в Курске, начался пожар, погибла женщина, ещё шесть человек ранены. Позже он сообщил, что число пострадавших увеличилось до 12, среди них есть ребенок.
© РИА Новости / Евгений Сухоруков | Последствия атаки беспилотника на жилой дом в Курске
Последствия атаки беспилотника на жилой дом в Курске - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Евгений Сухоруков
Перейти в медиабанк
КУРСК, 15 авг - РИА Новости. Погибшая при ночной атаке украинских беспилотников по Курску женщина работала воспитателем в младшей группе детского сада, рассказала РИА Новости заведующая детсадом Виктория Сытникова.
Ранее жители дома рассказали РИА Новости, что у погибшей 45-летней женщины осталось двое несовершеннолетних детей.
"Она воспитатель нашего детского сада. Глазова Людмила Николаевна... Работала она у нас с детками, которые из яселек, она их набирала в том году. Сейчас у них возраст три-четыре годика, и она с ними работала... Человек очень добрый, родители все ее очень любят. Для нас это потеря, конечно, мы просто в шоке. Она замечательная, она отзывчивая, она искренняя очень, чудесный человек, чудесный. Она мама двух деток", - рассказала Сытникова.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что украинский беспилотник атаковал дом в Курске, начался пожар, погибла женщина, ещё шесть человек ранены. Позже он сообщил, что число пострадавших увеличилось до 12, среди них есть ребенок.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Курск, Александр Хинштейн, Курская область, Происшествия
 
 
