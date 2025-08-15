https://ria.ru/20250815/vojska-2035478652.html
Украинские БПЛА атаковали Запорожскую область
Украинские БПЛА атаковали Запорожскую область - РИА Новости, 15.08.2025
Украинские БПЛА атаковали Запорожскую область
Украинские войска минувшей ночью предприняли серию попыток атаковать беспилотниками села в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Украинские войска минувшей ночью предприняли серию попыток атаковать беспилотниками села в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. "За ночь противник не оставлял попыток атаковать мирные населенные пункты Запорожской области. Зафиксирован обстрел с БПЛА Токмакского муниципального округа: пострадал ряд домовладений в селах Луговка и Октябрьское", - написал Балицкий. Кроме того, по его словам, атаке подверглось село Новомлиновка Куйбышевского муниципального округа.
Украинские БПЛА атаковали Запорожскую область
