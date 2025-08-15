https://ria.ru/20250815/vojska-2035478652.html

Украинские БПЛА атаковали Запорожскую область

запорожская область

евгений балицкий

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035477955_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_357db02c9f62462e427ba9bee5a1d9ea.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Украинские войска минувшей ночью предприняли серию попыток атаковать беспилотниками села в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. "За ночь противник не оставлял попыток атаковать мирные населенные пункты Запорожской области. Зафиксирован обстрел с БПЛА Токмакского муниципального округа: пострадал ряд домовладений в селах Луговка и Октябрьское", - написал Балицкий. Кроме того, по его словам, атаке подверглось село Новомлиновка Куйбышевского муниципального округа.

запорожская область

