Украинские БПЛА атаковали Запорожскую область - РИА Новости, 15.08.2025
11:34 15.08.2025
Украинские БПЛА атаковали Запорожскую область
запорожская область
евгений балицкий
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Украинские войска минувшей ночью предприняли серию попыток атаковать беспилотниками села в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. "За ночь противник не оставлял попыток атаковать мирные населенные пункты Запорожской области. Зафиксирован обстрел с БПЛА Токмакского муниципального округа: пострадал ряд домовладений в селах Луговка и Октябрьское", - написал Балицкий. Кроме того, по его словам, атаке подверглось село Новомлиновка Куйбышевского муниципального округа.
запорожская область
запорожская область, евгений балицкий, происшествия
Запорожская область, Евгений Балицкий, Происшествия
Украинские БПЛА атаковали Запорожскую область

ВСУ ночью пытались атаковать беспилотниками села в Запорожской области

© Фото : Балицкий Евгений/TelegramПоследствия атак украинскими беспилотниками в Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Украинские войска минувшей ночью предприняли серию попыток атаковать беспилотниками села в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
"За ночь противник не оставлял попыток атаковать мирные населенные пункты Запорожской области. Зафиксирован обстрел с БПЛА Токмакского муниципального округа: пострадал ряд домовладений в селах Луговка и Октябрьское", - написал Балицкий.
Кроме того, по его словам, атаке подверглось село Новомлиновка Куйбышевского муниципального округа.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Запорожская область
Евгений Балицкий
Происшествия
 
 
