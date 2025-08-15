Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:17 15.08.2025 (обновлено: 00:35 15.08.2025)
https://ria.ru/20250815/vojska-2035409644.html
Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 15.08.2025
Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 43 боеприпаса, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T00:17:00+03:00
2025-08-15T00:35:00+03:00
украина
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962565733_589:492:3071:1888_1920x0_80_0_0_5cef648a3364929425014709bd3b268a.jpg
ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 43 боеприпаса, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Сорок один факт вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Сорок одна вооруженная атака - на горловском направлении", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. Сведения о ранении мирных жителей не поступали. За предыдущие сутки было зафиксировано 28 обстрелов.
https://ria.ru/20250813/voyska-2034941966.html
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962565733_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_717fe96123c3d437bbe5a4bbcab34551.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, донецкая народная республика
Украина, Донецкая Народная Республика
Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР

Пушилин: украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки боеприпасов ВСУ
Осколки боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Осколки боеприпасов ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 43 боеприпаса, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"Сорок один факт вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Сорок одна вооруженная атака - на горловском направлении", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления.
Сведения о ранении мирных жителей не поступали.
За предыдущие сутки было зафиксировано 28 обстрелов.
Российский военнослужащий ставит флаг на улице города Часов Яр в ДНР, взятого под контроль подразделениями ВС РФ - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Пушилин рассказал о продвижении ВС России после освобождения Часова Яра
13 августа, 10:06
 
УкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала