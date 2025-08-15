https://ria.ru/20250815/vojska-2035409644.html
Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР
украина
донецкая народная республика
ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 43 боеприпаса, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Сорок один факт вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Сорок одна вооруженная атака - на горловском направлении", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. Сведения о ранении мирных жителей не поступали. За предыдущие сутки было зафиксировано 28 обстрелов.
украина
донецкая народная республика
