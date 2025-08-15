Рейтинг@Mail.ru
Орбан давно предсказал встречу Путина и Трампа, заявили в Венгрии - РИА Новости, 15.08.2025
20:02 15.08.2025
Орбан давно предсказал встречу Путина и Трампа, заявили в Венгрии
Орбан давно предсказал встречу Путина и Трампа, заявили в Венгрии
россия
европа
венгрия
дональд трамп
владимир путин
виктор орбан
встреча путина и трампа на аляске
россия
европа
венгрия
россия, европа, венгрия, дональд трамп, владимир путин, виктор орбан, встреча путина и трампа на аляске
Россия, Европа, Венгрия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Виктор Орбан, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Орбан давно предсказал встречу Путина и Трампа, заявили в Венгрии

Менцер: Орбан уже давно предсказал встречу Путина и Трампа

© AP Photo / Denes ErdosВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© AP Photo / Denes Erdos
БУДАПЕШТ, 15 авг - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже давно предсказал сценарий, при котором президент России Владимир Путин встретится с президентом США Дональдом Трампом, а Европа из-за своей провоенной политики останется в стороне от принятия решений о собственном будущем, заявил директор по коммуникациям венгерского правящего партийного альянса "Фидес - Христианско-демократическая народная партия" Тамаш Менцер.
"Трамп встретится с Путиным. Кто об этом говорил? Виктор Орбан. Примерно три года. Что войну надо заканчивать, надо вести переговоры, надо сесть за стол с Россией, и если Трамп придет, он сядет", - сказал Менцер в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Орбан рассказал, почему Трамп пока не может говорить об Украине
10 декабря 2024, 23:01
Политик напомнил, что венгерский премьер написал письмо бывшему председателю Евросовета Шарлю Мишелю, где призвал Европу "быстро предпринять действия", чтобы "не остаться за бортом".
"Это сейчас и происходит. Трамп садится (за стол переговоров - ред.) с Путиным, они заключат сделку. Раздали ли они карты Брюсселю? Нет. Раздали ли они карты канцлеру Германии? Нет. Раздали ли они карты президенту Франции? Нет. Почему нет? Потому что те провоенные и не желают вести переговоры, потому что они поддерживают войну и убийства вместо дипломатии и переговоров", - отметил Менцер.
По его словам, Европа теперь остается в стороне от принятия решений о собственном будущем, поэтому Орбан призывает ЕС провести саммит с Россией вслед за Трампом.
Встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована в Анкоридже на Аляске 15 августа.
Виктор Орбан и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Орбан призвал молиться за Трампа, чтобы с ним не случилось беды
20 декабря 2024, 12:32
Лидеры ЕС в преддверии саммита на Аляске приняли заявление по Украине, в котором обязались продолжать предоставлять Киеву военную и дипломатическую поддержку, а также вводить ограничительные меры против России. К заявлению не присоединилась Венгрия. По словам Орбана, страны ЕС "слабы и жалки" в попытках диктовать условия Путину и Трампу, которые проведут саммит без участия европейцев.
Премьер-министр Венгрии много раз подчеркивал, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение минских соглашений.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Орбан и Трамп поговорили по телефону
3 марта, 16:43
 
РоссияЕвропаВенгрияДональд ТрампВладимир ПутинВиктор ОрбанВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
