https://ria.ru/20250815/vengriya-2035622290.html

Орбан давно предсказал встречу Путина и Трампа, заявили в Венгрии

Орбан давно предсказал встречу Путина и Трампа, заявили в Венгрии - РИА Новости, 15.08.2025

Орбан давно предсказал встречу Путина и Трампа, заявили в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже давно предсказал сценарий, при котором президент России Владимир Путин встретится с президентом США Дональдом Трампом,... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T20:02:00+03:00

2025-08-15T20:02:00+03:00

2025-08-15T20:02:00+03:00

россия

европа

венгрия

дональд трамп

владимир путин

виктор орбан

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029941073_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ddd65efe23ffcc5d4f224c39d3f5bd2.jpg

БУДАПЕШТ, 15 авг - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже давно предсказал сценарий, при котором президент России Владимир Путин встретится с президентом США Дональдом Трампом, а Европа из-за своей провоенной политики останется в стороне от принятия решений о собственном будущем, заявил директор по коммуникациям венгерского правящего партийного альянса "Фидес - Христианско-демократическая народная партия" Тамаш Менцер. "Трамп встретится с Путиным. Кто об этом говорил? Виктор Орбан. Примерно три года. Что войну надо заканчивать, надо вести переговоры, надо сесть за стол с Россией, и если Трамп придет, он сядет", - сказал Менцер в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*. Политик напомнил, что венгерский премьер написал письмо бывшему председателю Евросовета Шарлю Мишелю, где призвал Европу "быстро предпринять действия", чтобы "не остаться за бортом". "Это сейчас и происходит. Трамп садится (за стол переговоров - ред.) с Путиным, они заключат сделку. Раздали ли они карты Брюсселю? Нет. Раздали ли они карты канцлеру Германии? Нет. Раздали ли они карты президенту Франции? Нет. Почему нет? Потому что те провоенные и не желают вести переговоры, потому что они поддерживают войну и убийства вместо дипломатии и переговоров", - отметил Менцер. По его словам, Европа теперь остается в стороне от принятия решений о собственном будущем, поэтому Орбан призывает ЕС провести саммит с Россией вслед за Трампом. Встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована в Анкоридже на Аляске 15 августа. Лидеры ЕС в преддверии саммита на Аляске приняли заявление по Украине, в котором обязались продолжать предоставлять Киеву военную и дипломатическую поддержку, а также вводить ограничительные меры против России. К заявлению не присоединилась Венгрия. По словам Орбана, страны ЕС "слабы и жалки" в попытках диктовать условия Путину и Трампу, которые проведут саммит без участия европейцев. Премьер-министр Венгрии много раз подчеркивал, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение минских соглашений.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистскаяВстреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20241210/tramp-1988517108.html

https://ria.ru/20241220/orban-1990371542.html

https://ria.ru/20250303/orban-2002799600.html

россия

европа

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, европа, венгрия, дональд трамп, владимир путин, виктор орбан, встреча путина и трампа на аляске