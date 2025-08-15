https://ria.ru/20250815/vashington-2035601514.html

Генпрокурор Вашингтона подал в суд из-за решения Трампа по полиции

Генпрокурор Вашингтона подал в суд из-за решения Трампа по полиции - РИА Новости, 15.08.2025

Генпрокурор Вашингтона подал в суд из-за решения Трампа по полиции

Генпрокурор Вашингтона (округ Колумбия) Брайан Швальб заявил, что подает в суд в связи с решением президента США Дональда Трампа перевести под федеральный... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T18:07:00+03:00

2025-08-15T18:07:00+03:00

2025-08-15T18:07:00+03:00

в мире

вашингтон (штат)

сша

колумбия

дональд трамп

пит хегсет

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746433059_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_db330fb68bc60fece2927b63fe8ba980.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Генпрокурор Вашингтона (округ Колумбия) Брайан Швальб заявил, что подает в суд в связи с решением президента США Дональда Трампа перевести под федеральный контроль столичную полицию. "Мы подаем в суд, чтобы заблокировать взятие под контроль со стороны федеральных властей полиции округа Колумбия. Незаконно объявив о взятии под контроль столичного управления полиции, администрация злоупотребляет своими временными, ограниченными полномочиями, предоставленные ей в соответствии с законом", - написал генпрокурор в пятницу на своей странице в соцсети X. Он также назвал происходящее "самой серьезной угрозой" самоуправлению округа Колумбия, с которой тот когда-либо сталкивался. В понедельник Трамп объявил о ряде шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Президент своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства США. Кроме того, Трамп направил национальную гвардию США в Вашингтон и пригрозил послать в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость. Шеф Пентагона Пит Хегсет заявлял ранее, что силы национальной гвардии США будут прибывать в Вашингтон в течение ближайших недель и останутся там так долго, как потребует Трамп.

https://ria.ru/20250814/vashington-2035155840.html

вашингтон (штат)

сша

колумбия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вашингтон (штат), сша, колумбия, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша