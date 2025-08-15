Рейтинг@Mail.ru
Генпрокурор Вашингтона подал в суд из-за решения Трампа по полиции - РИА Новости, 15.08.2025
18:07 15.08.2025
Генпрокурор Вашингтона подал в суд из-за решения Трампа по полиции
в мире
вашингтон (штат)
сша
колумбия
дональд трамп
пит хегсет
министерство обороны сша
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Генпрокурор Вашингтона (округ Колумбия) Брайан Швальб заявил, что подает в суд в связи с решением президента США Дональда Трампа перевести под федеральный контроль столичную полицию. "Мы подаем в суд, чтобы заблокировать взятие под контроль со стороны федеральных властей полиции округа Колумбия. Незаконно объявив о взятии под контроль столичного управления полиции, администрация злоупотребляет своими временными, ограниченными полномочиями, предоставленные ей в соответствии с законом", - написал генпрокурор в пятницу на своей странице в соцсети X. Он также назвал происходящее "самой серьезной угрозой" самоуправлению округа Колумбия, с которой тот когда-либо сталкивался. В понедельник Трамп объявил о ряде шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Президент своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства США. Кроме того, Трамп направил национальную гвардию США в Вашингтон и пригрозил послать в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость. Шеф Пентагона Пит Хегсет заявлял ранее, что силы национальной гвардии США будут прибывать в Вашингтон в течение ближайших недель и останутся там так долго, как потребует Трамп.
в мире, вашингтон (штат), сша, колумбия, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, Вашингтон (штат), США, Колумбия, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Министерство обороны США
© AP Photo / Patrick SemanskyПолицейская машина в Вашингтоне
Полицейская машина в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© AP Photo / Patrick Semansky
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Генпрокурор Вашингтона (округ Колумбия) Брайан Швальб заявил, что подает в суд в связи с решением президента США Дональда Трампа перевести под федеральный контроль столичную полицию.
"Мы подаем в суд, чтобы заблокировать взятие под контроль со стороны федеральных властей полиции округа Колумбия. Незаконно объявив о взятии под контроль столичного управления полиции, администрация злоупотребляет своими временными, ограниченными полномочиями, предоставленные ей в соответствии с законом", - написал генпрокурор в пятницу на своей странице в соцсети X.
Он также назвал происходящее "самой серьезной угрозой" самоуправлению округа Колумбия, с которой тот когда-либо сталкивался.
В понедельник Трамп объявил о ряде шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Президент своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства США. Кроме того, Трамп направил национальную гвардию США в Вашингтон и пригрозил послать в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость. Шеф Пентагона Пит Хегсет заявлял ранее, что силы национальной гвардии США будут прибывать в Вашингтон в течение ближайших недель и останутся там так долго, как потребует Трамп.
Военнослужащие возле штаб-квартиры Национальной гвардии в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Жители Вашингтона выходят на стихийные протесты из-за полицейских проверок
14 августа, 06:10
 
