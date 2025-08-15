Рейтинг@Mail.ru
СМИ: украинцев начнут депортировать из США при одном условии - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:52 15.08.2025 (обновлено: 16:16 15.08.2025)
https://ria.ru/20250815/ukraintsy-2035553746.html
СМИ: украинцев начнут депортировать из США при одном условии
СМИ: украинцев начнут депортировать из США при одном условии - РИА Новости, 15.08.2025
СМИ: украинцев начнут депортировать из США при одном условии
Десятки тысяч украинских беженцев в США начнут терять правовую защиту с пятницы, что сделает их уязвимыми для возможного ареста и депортации, пишет The Wall... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T15:52:00+03:00
2025-08-15T16:16:00+03:00
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003409824_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_3b4d801e0061ccc31c54147d3a1d900f.jpg
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Десятки тысяч украинских беженцев в США начнут терять правовую защиту с пятницы, что сделает их уязвимыми для возможного ареста и депортации, пишет The Wall Street Journal."По оценкам, около 120 тысяч украинцев, бежавших в США за последние два года, начнут постепенно терять гуманитарную защиту", — говорится в материале.По данным издания, речь идет, вероятно, о людях, которые приехали в США по программе "Единение ради Украины"."Единение ради Украины" запустили 21 апреля 2022 года как часть обязательств администрации Джо Байдена по предоставлению убежища украинцам. Программа позволяет украинским гражданам и членам их семей въехать в США на срок до двух лет при наличии американского спонсора, готового оказывать им финансовую помощь на все время пребывания.Сразу после возвращения в Белый дом Дональд Трамп подписал несколько указов по борьбе с нелегальной миграцией. По его мнению, многие программы в этой области изначально были незаконными. После этого, как писала The New York Times, Министерство внутренней безопасности США распорядилось приостановить въезд в страну мигрантов, в том числе украинцев.
https://ria.ru/20250730/tramp-2032295003.html
https://ria.ru/20250219/ssha-2000203378.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003409824_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8419e09fcae4cc91528a687a0fffa4fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп
СМИ: украинцев начнут депортировать из США при одном условии

WSJ: десятки тысяч украинцев могут быть высланы из США

© AP Photo / Gregory BullУкраинские беженцы на границе Мексики и США
Украинские беженцы на границе Мексики и США - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© AP Photo / Gregory Bull
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Десятки тысяч украинских беженцев в США начнут терять правовую защиту с пятницы, что сделает их уязвимыми для возможного ареста и депортации, пишет The Wall Street Journal.
"По оценкам, около 120 тысяч украинцев, бежавших в США за последние два года, начнут постепенно терять гуманитарную защиту", — говорится в материале.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Трамп сделал новое заявление об украинцах
30 июля, 10:03
По данным издания, речь идет, вероятно, о людях, которые приехали в США по программе "Единение ради Украины".
"Единение ради Украины" запустили 21 апреля 2022 года как часть обязательств администрации Джо Байдена по предоставлению убежища украинцам. Программа позволяет украинским гражданам и членам их семей въехать в США на срок до двух лет при наличии американского спонсора, готового оказывать им финансовую помощь на все время пребывания.
Сразу после возвращения в Белый дом Дональд Трамп подписал несколько указов по борьбе с нелегальной миграцией. По его мнению, многие программы в этой области изначально были незаконными. После этого, как писала The New York Times, Министерство внутренней безопасности США распорядилось приостановить въезд в страну мигрантов, в том числе украинцев.
Украинские беженцы - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
СМИ: США прекратили рассматривать заявки мигрантов с Украины
19 февраля, 07:02
 
В миреСШАДжо БайденДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала