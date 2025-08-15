https://ria.ru/20250815/ukraintsy-2035553746.html

СМИ: украинцев начнут депортировать из США при одном условии

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Десятки тысяч украинских беженцев в США начнут терять правовую защиту с пятницы, что сделает их уязвимыми для возможного ареста и депортации, пишет The Wall Street Journal."По оценкам, около 120 тысяч украинцев, бежавших в США за последние два года, начнут постепенно терять гуманитарную защиту", — говорится в материале.По данным издания, речь идет, вероятно, о людях, которые приехали в США по программе "Единение ради Украины"."Единение ради Украины" запустили 21 апреля 2022 года как часть обязательств администрации Джо Байдена по предоставлению убежища украинцам. Программа позволяет украинским гражданам и членам их семей въехать в США на срок до двух лет при наличии американского спонсора, готового оказывать им финансовую помощь на все время пребывания.Сразу после возвращения в Белый дом Дональд Трамп подписал несколько указов по борьбе с нелегальной миграцией. По его мнению, многие программы в этой области изначально были незаконными. После этого, как писала The New York Times, Министерство внутренней безопасности США распорядилось приостановить въезд в страну мигрантов, в том числе украинцев.

