Глава Госэтнополитики Украины попал под следствие за разжигание вражды
22:45 15.08.2025
Глава Госэтнополитики Украины попал под следствие за разжигание вражды
Госбюро расследований (ГБР) в Киеве открыло дело по заявлению Киево-Печерской Лавры о возможном разжигании религиозной вражды главой госслужбы по этнополитике и РИА Новости, 15.08.2025
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Госбюро расследований (ГБР) в Киеве открыло дело по заявлению Киево-Печерской Лавры о возможном разжигании религиозной вражды главой госслужбы по этнополитике и свободе совести Виктором Еленским, сообщил в пятницу представляющий интересы Лавры адвокат Никита Чекман. "Территориальным управлением ГБР, расположенным в Киеве, по заявлению представителей Киево-Печерской Лавры начато досудебное расследование в уголовном производстве по проверке факта возможного совершения уголовного преступления ... разжигания религиозной вражды, вероятно совершенной председателем государственной службы по этнополитике и свободе совести Виктором Еленским", - написал Чекман в своем Telegram-канале. По словам адвоката, инцидент связан с интервью Еленского телеканалу "Общественное". В октябре 2023 года украинский парламент в первом чтении принял законопроект о запрете УПЦ. В УПЦ заявили, что законопроект нарушает конституцию Украины и конвенцию по правам человека. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Госбюро расследований (ГБР) в Киеве открыло дело по заявлению Киево-Печерской Лавры о возможном разжигании религиозной вражды главой госслужбы по этнополитике и свободе совести Виктором Еленским, сообщил в пятницу представляющий интересы Лавры адвокат Никита Чекман.
"Территориальным управлением ГБР, расположенным в Киеве, по заявлению представителей Киево-Печерской Лавры начато досудебное расследование в уголовном производстве по проверке факта возможного совершения уголовного преступления ... разжигания религиозной вражды, вероятно совершенной председателем государственной службы по этнополитике и свободе совести Виктором Еленским", - написал Чекман в своем Telegram-канале.
По словам адвоката, инцидент связан с интервью Еленского телеканалу "Общественное".
В октябре 2023 года украинский парламент в первом чтении принял законопроект о запрете УПЦ. В УПЦ заявили, что законопроект нарушает конституцию Украины и конвенцию по правам человека.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
