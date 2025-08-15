Рейтинг@Mail.ru
Украинский полковник бежал с места службы, сообщил источник - РИА Новости, 15.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
18:50 15.08.2025
Украинский полковник бежал с места службы, сообщил источник
Украинский полковник бежал с места службы, сообщил источник
Командир 156-й бригады ВСУ полковник Юрий Гупалюк бросил личный состав своего подразделения и уехал в Сумы, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 15.08.2025
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Командир 156-й бригады ВСУ полковник Юрий Гупалюк бросил личный состав своего подразделения и уехал в Сумы, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Молодой комбриг раздал даже резервные роты и с чувством выполненного долга отдыхает в Сумах, заодно получает награды от командования", - сказал собеседник агентства. По его данным, бригада понесла очень большие потери.
вооруженные силы украины, сумы
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Сумы
Украинский полковник бежал с места службы, сообщил источник

Командир 156-й бригады ВСУ Гупалюк бросил личный состав и уехал в Сумы

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Командир 156-й бригады ВСУ полковник Юрий Гупалюк бросил личный состав своего подразделения и уехал в Сумы, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Молодой комбриг раздал даже резервные роты и с чувством выполненного долга отдыхает в Сумах, заодно получает награды от командования", - сказал собеседник агентства.
По его данным, бригада понесла очень большие потери.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
В Сумах прогремел взрыв
Вчера, 17:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныСумы
 
 
