Украинский полковник бежал с места службы, сообщил источник

Украинский полковник бежал с места службы, сообщил источник

Командир 156-й бригады ВСУ полковник Юрий Гупалюк бросил личный состав своего подразделения и уехал в Сумы, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Командир 156-й бригады ВСУ полковник Юрий Гупалюк бросил личный состав своего подразделения и уехал в Сумы, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Молодой комбриг раздал даже резервные роты и с чувством выполненного долга отдыхает в Сумах, заодно получает награды от командования", - сказал собеседник агентства. По его данным, бригада понесла очень большие потери.

