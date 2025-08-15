https://ria.ru/20250815/ukraina-2035572528.html

Украинский военный набросился на Зеленского из-за ситуации в зоне СВО

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Бывший начальник штаба бригады ВСУ "Азов"* подполковник Богдан Кротевич, комментируя состояние украинской обороны, заявил, что позиции в Донбассе находятся на грани катастрофы, его слова приводит американское издание Military Watch Magazine."Господин президент, я искренне не знаю, что именно вам докладывают, но информирую: на линии Покровск (украинское название Красноармейска. — Прим. ред.) — Константиновка без преувеличения полная (катастрофа. — Прим. ред.). И (она. — Прим. ред.) нарастает уже давно, ухудшаясь с каждым днем", — заявил он в открытом письме Владимиру Зеленскому за день до рекордного продвижения сухопутных войск России.Издание отмечает, что темпы российского наступления считаются одним из основных факторов, побудивших США активизировать работу над прекращением огня.Красноармейск имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями. Освобождение агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжать наступление в Запорожской области.* Запрещенная в России террористическая организация.

