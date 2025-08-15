https://ria.ru/20250815/ukraina-2035544376.html
Трамп отказал Киеву в предоставлении гарантий безопасности в формате НАТО
Президент США Дональд Трамп заявил, что предоставление гарантий безопасности Украине возможно, если в этом примет участие Европа и другие страны, при этом... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T15:36:00+03:00
2025-08-15T15:36:00+03:00
2025-08-15T17:18:00+03:00
в мире
киев
нато
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034621713_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_47a03b9a2ac46e461d34d3e83e293239.jpg
ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что предоставление гарантий безопасности Украине возможно, если в этом примет участие Европа и другие страны, при этом натовские гарантии исключены."Возможно, вместе с Европой и другими странами, но не в формате НАТО, потому что есть определённые вещи, которых не будет", - сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета, отвечая на вопрос о возможности предоставления США гарантий безопасности Киеву.
https://ria.ru/20250815/peregovory-2035344979.html
киев
в мире, киев, нато, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Киев, НАТО, Встреча Путина и Трампа на Аляске
