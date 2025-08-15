Рейтинг@Mail.ru
Трамп отказал Киеву в предоставлении гарантий безопасности в формате НАТО - РИА Новости, 15.08.2025
15:36 15.08.2025 (обновлено: 17:18 15.08.2025)
Трамп отказал Киеву в предоставлении гарантий безопасности в формате НАТО
Президент США Дональд Трамп заявил, что предоставление гарантий безопасности Украине возможно, если в этом примет участие Европа и другие страны, при этом... РИА Новости, 15.08.2025
ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что предоставление гарантий безопасности Украине возможно, если в этом примет участие Европа и другие страны, при этом натовские гарантии исключены."Возможно, вместе с Европой и другими странами, но не в формате НАТО, потому что есть определённые вещи, которых не будет", - сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета, отвечая на вопрос о возможности предоставления США гарантий безопасности Киеву.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что предоставление гарантий безопасности Украине возможно, если в этом примет участие Европа и другие страны, при этом натовские гарантии исключены.
"Возможно, вместе с Европой и другими странами, но не в формате НАТО, потому что есть определённые вещи, которых не будет", - сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета, отвечая на вопрос о возможности предоставления США гарантий безопасности Киеву.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Хутору тут не место: почему в переговорах на Аляске не может быть Европы
