https://ria.ru/20250815/ukraina-2035474516.html
Суд вынес заочный приговор украинцу, завербовавшему россиянина для терактов
Суд вынес заочный приговор украинцу, завербовавшему россиянина для терактов - РИА Новости, 15.08.2025
Суд вынес заочный приговор украинцу, завербовавшему россиянина для терактов
Сотрудник военной разведки Украины, завербовавший россиянина для терактов на железнодорожном транспорте в Брянской области, заочно осужден на 26 лет, сообщили... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T11:21:00+03:00
2025-08-15T11:21:00+03:00
2025-08-15T11:27:00+03:00
происшествия
украина
брянская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab98bc14513bae7af903557398a4b143.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Сотрудник военной разведки Украины, завербовавший россиянина для терактов на железнодорожном транспорте в Брянской области, заочно осужден на 26 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "Вторым западным окружным военным судом вынесен приговор заочно сотруднику 2-го департамента главного управления разведки минобороны Украины Николаю Пашкевичу, виновному в вербовке исполнителя теракта", - сказали в ведомстве. Установлено, что в 2019 году он вовлек в состав ОПГ гражданина России Сергей Белавина, которому было поручено организовать теракты на железнодорожном транспорте в Брянской области. "Пашкевичу судом заочно назначено наказание в виде 26 лет лишения свободы. Белавин, который непосредственно совершил преступление, уже отбывает наказание в местах лишения свободы", - добавили в ведомстве. Белавина тоже судил 2-й Западный окружной военный суд – в июле 2023 года мужчина был приговорен к 22 годам колонии строгого режима. Как сообщали РИА Новости в суде, мужчина полностью признал свою вину. По версии следствия, Белавин, пройдя подготовку на Украине, в июне 2022 года приехал в Россию, забрал из тайника оборудование и 9 июля заложил взрывчатку между шпалами железнодорожного полотна в Унечском районе Брянской области. В момент приближения грузового поезда он совершил подрыв. Были повреждены участок железной дороги и поезд. Люди не пострадали. Суд признал Белавина виновным по статьям "Теракт в составе организованной группы", "Прохождение обучения террористической деятельности", "Незаконные приобретение, перевозка и хранение взрывчатых веществ" и "Незаконное изготовление взрывного устройства".
https://ria.ru/20250815/prigovor-2035464344.html
https://ria.ru/20250812/terakt-2034740571.html
украина
брянская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_818c490f214a7a93b59e4ea8ff690024.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, украина, брянская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Украина, Брянская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд вынес заочный приговор украинцу, завербовавшему россиянина для терактов
Завербовавший россиянина для терактов украинец Пашкевич заочно получил 26 лет
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Сотрудник военной разведки Украины, завербовавший россиянина для терактов на железнодорожном транспорте в Брянской области, заочно осужден на 26 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Вторым западным окружным военным судом вынесен приговор заочно сотруднику 2-го департамента главного управления разведки минобороны Украины Николаю Пашкевичу, виновному в вербовке исполнителя теракта", - сказали в ведомстве.
Установлено, что в 2019 году он вовлек в состав ОПГ гражданина России
Сергей Белавина, которому было поручено организовать теракты на железнодорожном транспорте в Брянской области
.
"Пашкевичу судом заочно назначено наказание в виде 26 лет лишения свободы. Белавин, который непосредственно совершил преступление, уже отбывает наказание в местах лишения свободы", - добавили в ведомстве.
Белавина тоже судил 2-й Западный окружной военный суд – в июле 2023 года мужчина был приговорен к 22 годам колонии строгого режима. Как сообщали РИА Новости в суде, мужчина полностью признал свою вину.
По версии следствия, Белавин, пройдя подготовку на Украине
, в июне 2022 года приехал в Россию, забрал из тайника оборудование и 9 июля заложил взрывчатку между шпалами железнодорожного полотна в Унечском районе
Брянской области. В момент приближения грузового поезда он совершил подрыв. Были повреждены участок железной дороги и поезд. Люди не пострадали.
Суд признал Белавина виновным по статьям "Теракт в составе организованной группы", "Прохождение обучения террористической деятельности", "Незаконные приобретение, перевозка и хранение взрывчатых веществ" и "Незаконное изготовление взрывного устройства".