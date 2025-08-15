Суд вынес заочный приговор украинцу, завербовавшему россиянина для терактов

Рейтинг@Mail.ru
11:21 15.08.2025 (обновлено: 11:27 15.08.2025)
Статуя богини правосудия. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Сотрудник военной разведки Украины, завербовавший россиянина для терактов на железнодорожном транспорте в Брянской области, заочно осужден на 26 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Вторым западным окружным военным судом вынесен приговор заочно сотруднику 2-го департамента главного управления разведки минобороны Украины Николаю Пашкевичу, виновному в вербовке исполнителя теракта", - сказали в ведомстве.
В Ростове-на-Дону вынесли приговор женщине, готовившей теракт
Вчера, 10:30
Установлено, что в 2019 году он вовлек в состав ОПГ гражданина России Сергей Белавина, которому было поручено организовать теракты на железнодорожном транспорте в Брянской области.
"Пашкевичу судом заочно назначено наказание в виде 26 лет лишения свободы. Белавин, который непосредственно совершил преступление, уже отбывает наказание в местах лишения свободы", - добавили в ведомстве.
Белавина тоже судил 2-й Западный окружной военный суд – в июле 2023 года мужчина был приговорен к 22 годам колонии строгого режима. Как сообщали РИА Новости в суде, мужчина полностью признал свою вину.
По версии следствия, Белавин, пройдя подготовку на Украине, в июне 2022 года приехал в Россию, забрал из тайника оборудование и 9 июля заложил взрывчатку между шпалами железнодорожного полотна в Унечском районе Брянской области. В момент приближения грузового поезда он совершил подрыв. Были повреждены участок железной дороги и поезд. Люди не пострадали.
Суд признал Белавина виновным по статьям "Теракт в составе организованной группы", "Прохождение обучения террористической деятельности", "Незаконные приобретение, перевозка и хранение взрывчатых веществ" и "Незаконное изготовление взрывного устройства".
Мужчина, готовивший теракт в Подмосковье, покинул Украину из-за мобилизации
12 августа, 10:45
 
