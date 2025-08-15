https://ria.ru/20250815/ukraina-2035474516.html

Суд вынес заочный приговор украинцу, завербовавшему россиянина для терактов

Суд вынес заочный приговор украинцу, завербовавшему россиянина для терактов - РИА Новости, 15.08.2025

Суд вынес заочный приговор украинцу, завербовавшему россиянина для терактов

Сотрудник военной разведки Украины, завербовавший россиянина для терактов на железнодорожном транспорте в Брянской области, заочно осужден на 26 лет, сообщили... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T11:21:00+03:00

2025-08-15T11:21:00+03:00

2025-08-15T11:27:00+03:00

происшествия

украина

брянская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab98bc14513bae7af903557398a4b143.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Сотрудник военной разведки Украины, завербовавший россиянина для терактов на железнодорожном транспорте в Брянской области, заочно осужден на 26 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "Вторым западным окружным военным судом вынесен приговор заочно сотруднику 2-го департамента главного управления разведки минобороны Украины Николаю Пашкевичу, виновному в вербовке исполнителя теракта", - сказали в ведомстве. Установлено, что в 2019 году он вовлек в состав ОПГ гражданина России Сергей Белавина, которому было поручено организовать теракты на железнодорожном транспорте в Брянской области. "Пашкевичу судом заочно назначено наказание в виде 26 лет лишения свободы. Белавин, который непосредственно совершил преступление, уже отбывает наказание в местах лишения свободы", - добавили в ведомстве. Белавина тоже судил 2-й Западный окружной военный суд – в июле 2023 года мужчина был приговорен к 22 годам колонии строгого режима. Как сообщали РИА Новости в суде, мужчина полностью признал свою вину. По версии следствия, Белавин, пройдя подготовку на Украине, в июне 2022 года приехал в Россию, забрал из тайника оборудование и 9 июля заложил взрывчатку между шпалами железнодорожного полотна в Унечском районе Брянской области. В момент приближения грузового поезда он совершил подрыв. Были повреждены участок железной дороги и поезд. Люди не пострадали. Суд признал Белавина виновным по статьям "Теракт в составе организованной группы", "Прохождение обучения террористической деятельности", "Незаконные приобретение, перевозка и хранение взрывчатых веществ" и "Незаконное изготовление взрывного устройства".

https://ria.ru/20250815/prigovor-2035464344.html

https://ria.ru/20250812/terakt-2034740571.html

украина

брянская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, украина, брянская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)