https://ria.ru/20250815/ukraina-2035425720.html
Европа неискренна в вопросе помощи Украине, считает Кнайсль
Европа неискренна в вопросе помощи Украине, считает Кнайсль - РИА Новости, 15.08.2025
Европа неискренна в вопросе помощи Украине, считает Кнайсль
Решимость стран ЕС поддерживать Киев не искренна и основана на желании получить доступ к украинским природным богатствам, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T04:39:00+03:00
2025-08-15T04:39:00+03:00
2025-08-15T04:39:00+03:00
в мире
украина
россия
киев
владимир путин
дональд трамп
карин кнайсль
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991175038_0:131:2933:1780_1920x0_80_0_0_18db84292b971d9641a8c5f887d6c3e7.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Решимость стран ЕС поддерживать Киев не искренна и основана на желании получить доступ к украинским природным богатствам, заявила в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль. "Я считаю, что не надо тешить себя иллюзиями, что европейцы действительно заинтересованы в поддержке Украины, поскольку все дело в бизнесе, в определенных интересах", - сказала она. По словам Кнайсль, в странах ЕС силен интерес к украинским природным богатствам, будь то редкоземельные металлы, залежи лития, плодородная почва. "Зачем беспокоиться об Украине? Дело никогда не заключается в благотворительности или в том, что им нравится (Владимир – ред.) Зеленский. Все дело в физическом доступе к определенным товарам", - отметила она. Лидеры ЕС в преддверии саммита на Аляске приняли заявление по Украине, в котором обязались продолжать предоставлять Киеву военную и дипломатическую поддержку, а также вводить ограничительные меры против России. К заявлению не присоединилась Венгрия. По словам венгерского премьер-министра Виктора Орбана, страны ЕС "слабы и жалки" в попытках диктовать условия президентам РФ и США Владимиру Путину и Дональду Трампу, которые проведут саммит без участия европейцев. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
https://ria.ru/20250813/es-2035131238.html
https://ria.ru/20250815/ukraina-2035423455.html
украина
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991175038_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_fe14e61ca1be7d7c398a5e719fe0f030.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, киев, владимир путин, дональд трамп, карин кнайсль, евросоюз, санкт-петербургский государственный университет
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, Дональд Трамп, Карин Кнайсль, Евросоюз, Санкт-Петербургский государственный университет
Европа неискренна в вопросе помощи Украине, считает Кнайсль
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль усомнилась в искренности ЕС при помощи Киеву
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Решимость стран ЕС поддерживать Киев не искренна и основана на желании получить доступ к украинским природным богатствам, заявила в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
"Я считаю, что не надо тешить себя иллюзиями, что европейцы действительно заинтересованы в поддержке Украины, поскольку все дело в бизнесе, в определенных интересах", - сказала она.
По словам Кнайсль, в странах ЕС силен интерес к украинским природным богатствам, будь то редкоземельные металлы, залежи лития, плодородная почва.
"Зачем беспокоиться об Украине? Дело никогда не заключается в благотворительности или в том, что им нравится (Владимир – ред.) Зеленский. Все дело в физическом доступе к определенным товарам", - отметила она.
Лидеры ЕС в преддверии саммита на Аляске приняли заявление по Украине, в котором обязались продолжать предоставлять Киеву военную и дипломатическую поддержку, а также вводить ограничительные меры против России. К заявлению не присоединилась Венгрия. По словам венгерского премьер-министра Виктора Орбана, страны ЕС "слабы и жалки" в попытках диктовать условия президентам РФ и США Владимиру Путину и Дональду Трампу, которые проведут саммит без участия европейцев.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.