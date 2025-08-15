https://ria.ru/20250815/ukraina-2035425720.html

Европа неискренна в вопросе помощи Украине, считает Кнайсль

Европа неискренна в вопросе помощи Украине, считает Кнайсль

Решимость стран ЕС поддерживать Киев не искренна и основана на желании получить доступ к украинским природным богатствам, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 15.08.2025

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Решимость стран ЕС поддерживать Киев не искренна и основана на желании получить доступ к украинским природным богатствам, заявила в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль. "Я считаю, что не надо тешить себя иллюзиями, что европейцы действительно заинтересованы в поддержке Украины, поскольку все дело в бизнесе, в определенных интересах", - сказала она. По словам Кнайсль, в странах ЕС силен интерес к украинским природным богатствам, будь то редкоземельные металлы, залежи лития, плодородная почва. "Зачем беспокоиться об Украине? Дело никогда не заключается в благотворительности или в том, что им нравится (Владимир – ред.) Зеленский. Все дело в физическом доступе к определенным товарам", - отметила она. Лидеры ЕС в преддверии саммита на Аляске приняли заявление по Украине, в котором обязались продолжать предоставлять Киеву военную и дипломатическую поддержку, а также вводить ограничительные меры против России. К заявлению не присоединилась Венгрия. По словам венгерского премьер-министра Виктора Орбана, страны ЕС "слабы и жалки" в попытках диктовать условия президентам РФ и США Владимиру Путину и Дональду Трампу, которые проведут саммит без участия европейцев. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

