В Венесуэле назвали главное препятствие для мира на Украине

В Венесуэле назвали главное препятствие для мира на Украине - РИА Новости, 15.08.2025

В Венесуэле назвали главное препятствие для мира на Украине

Европа остаётся одним из главных препятствий для достижения договорённостей о мире на Украине, заявил РИА Новости политолог Мартин Пульгар из Центрального... РИА Новости, 15.08.2025

КАРАКАС, 15 авг - РИА Новости. Европа остаётся одним из главных препятствий для достижения договорённостей о мире на Украине, заявил РИА Новости политолог Мартин Пульгар из Центрального университета Венесуэлы. "Европа весьма агрессивно относилась к возможности мирного соглашения с Россией после своего провала, потому что, как я думаю, Россия в европейском случае фактически работает как своего рода легитиматор существования Европейского союза", - сказал эксперт. По словам Пульгара, многие страны ЕС сегодня сталкиваются с глубокими внутренними противоречиями, что ставит под сомнение архитектуру Евросоюза как объединяющего интересы европейцев надгосударственного образования. В этой ситуации, отметил он, "русофобия и образ российского врага могли бы их объединить". Собеседник агентства подчеркнул, что на протяжении последних лет Россия на практике выполняла роль такого "объединяющего фактора Европейского союза перед лицом общего противника". При этом в ЕС, как указал политолог, продолжают утверждать, что Россия остаётся противником и может предпринять военные действия в будущем. "Это одно из главных препятствий на пути к достижению мира, который позволил бы заключать долгосрочные соглашения о сосуществовании в Европе, и сосуществовании различных субъектов с Россией. Европейский союз и его лидеры фактически рассматривают это как серьёзную проблему", - заключил Пульгар.

