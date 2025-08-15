Рейтинг@Mail.ru
В Венесуэле назвали главное препятствие для мира на Украине - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:37 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/ukraina-2035423455.html
В Венесуэле назвали главное препятствие для мира на Украине
В Венесуэле назвали главное препятствие для мира на Украине - РИА Новости, 15.08.2025
В Венесуэле назвали главное препятствие для мира на Украине
Европа остаётся одним из главных препятствий для достижения договорённостей о мире на Украине, заявил РИА Новости политолог Мартин Пульгар из Центрального... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T03:37:00+03:00
2025-08-15T03:37:00+03:00
в мире
россия
европа
украина
евросоюз
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014492978_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d156b100ff34f079970d33a327cadea.jpg
КАРАКАС, 15 авг - РИА Новости. Европа остаётся одним из главных препятствий для достижения договорённостей о мире на Украине, заявил РИА Новости политолог Мартин Пульгар из Центрального университета Венесуэлы. "Европа весьма агрессивно относилась к возможности мирного соглашения с Россией после своего провала, потому что, как я думаю, Россия в европейском случае фактически работает как своего рода легитиматор существования Европейского союза", - сказал эксперт. По словам Пульгара, многие страны ЕС сегодня сталкиваются с глубокими внутренними противоречиями, что ставит под сомнение архитектуру Евросоюза как объединяющего интересы европейцев надгосударственного образования. В этой ситуации, отметил он, "русофобия и образ российского врага могли бы их объединить". Собеседник агентства подчеркнул, что на протяжении последних лет Россия на практике выполняла роль такого "объединяющего фактора Европейского союза перед лицом общего противника". При этом в ЕС, как указал политолог, продолжают утверждать, что Россия остаётся противником и может предпринять военные действия в будущем. "Это одно из главных препятствий на пути к достижению мира, который позволил бы заключать долгосрочные соглашения о сосуществовании в Европе, и сосуществовании различных субъектов с Россией. Европейский союз и его лидеры фактически рассматривают это как серьёзную проблему", - заключил Пульгар.
https://ria.ru/20250814/ukraina-2035323108.html
россия
европа
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014492978_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fc4eadbf70ec9aca179320a977594056.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европа, украина, евросоюз, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, Европа, Украина, Евросоюз, Встреча Путина и Трампа на Аляске
В Венесуэле назвали главное препятствие для мира на Украине

Политолог Пульгар назвал Европу препятствием для достижения мира на Украине

© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАРАКАС, 15 авг - РИА Новости. Европа остаётся одним из главных препятствий для достижения договорённостей о мире на Украине, заявил РИА Новости политолог Мартин Пульгар из Центрального университета Венесуэлы.
"Европа весьма агрессивно относилась к возможности мирного соглашения с Россией после своего провала, потому что, как я думаю, Россия в европейском случае фактически работает как своего рода легитиматор существования Европейского союза", - сказал эксперт.
По словам Пульгара, многие страны ЕС сегодня сталкиваются с глубокими внутренними противоречиями, что ставит под сомнение архитектуру Евросоюза как объединяющего интересы европейцев надгосударственного образования. В этой ситуации, отметил он, "русофобия и образ российского врага могли бы их объединить".
Собеседник агентства подчеркнул, что на протяжении последних лет Россия на практике выполняла роль такого "объединяющего фактора Европейского союза перед лицом общего противника". При этом в ЕС, как указал политолог, продолжают утверждать, что Россия остаётся противником и может предпринять военные действия в будущем.
"Это одно из главных препятствий на пути к достижению мира, который позволил бы заключать долгосрочные соглашения о сосуществовании в Европе, и сосуществовании различных субъектов с Россией. Европейский союз и его лидеры фактически рассматривают это как серьёзную проблему", - заключил Пульгар.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Рубио назвал условия для достижения мира на Украине
Вчера, 17:15
 
В миреРоссияЕвропаУкраинаЕвросоюзВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала