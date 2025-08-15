Рейтинг@Mail.ru
ЕС разочарован урегулированием украинского конфликта, заявила Кнайсль
15.08.2025
03:22 15.08.2025
ЕС разочарован урегулированием украинского конфликта, заявила Кнайсль
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Лидеры государств Евросоюза разочарованы, что не участвуют в украинском урегулировании, хотя вложили много средств в киевский режим, заявила в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль. "Европейцы разочарованы, потому что они много вложили в эту войну. Они хотят вложить еще больше, но у них нет роли (в переговорах - ред.). Поэтому они в последний момент организовали (онлайн - ред.) совещание. Они хотели донести до США определенную позицию, с которой в США и так знакомы", - сказала собеседница агентства. Как отмечает Кнайсль, конфликт на Украине - в первую очередь детище стран ЕС и экс-президента США Джо Байдена. Именно европейские страны продолжают выделять все больше средств для спонсирования киевского режима, однако ни в США, ни в России их не воспринимают всерьез. "То, что их так оставили за бортом, вызывает у них разочарованность. А также то, что их даже не информируют об определенных вещах. Да, (президент США - ред.) Дональд Трамп обещал позвонить им. Он позвонил им заранее, но у них нет какой-либо настоящей роли в идущих переговорах", - считает она. В то же время, как подчеркивает экс-глава австрийского МИД, в ЕС не хватает четкой иерархии, определяющей, кто бы мог представлять объединение на потенциальных переговорах такого формата, как урегулирование украинского кризиса. "Кто эти европейцы? Это госпожа (глава ЕК Урсула) фон дер Ляйен, которая твердо поддерживает (Владимира) Зеленского? Это британские власти, которые не входят в ЕС, но с течением украинского конфликта все плотнее сотрудничают с ним на военном уровне? Это Париж? Берлин?... Это старая проблема и она возвращается в таком виде, когда нужна какая-то реальная иерархия принятия решений", - резюмирует она. Канцлер Германии Фридрих Мерц в среду организовал онлайн-встречу по украинскому вопросу, чтобы попытаться добиться согласования позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров президентов России и США на Аляске. Для участия во встрече в Берлин прибыл Владимир Зеленский. Сначала состоялась видеоконференция европейских лидеров, в которой также приняли участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Зеленский. После этого прошла онлайн-беседа с участием Трампа, европейских лидеров и Зеленского. Затем состоялось онлайн-заседание так называемой коалиции желающих, которая занимается координацией военной и финансовой поддержки Киева. В среду заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев заявил, что встреча Европы и Киева по Украине является политически и практически ничтожным действием. По его словам, европейцы на словах поддерживают дипломатические усилия Вашингтона и Москвы по урегулированию украинского кризиса, фактически же Евросоюз их саботирует. Москва полагает, что эскалация украинского конфликта для ряда европейских правительств - единственная возможность оправдать перед своими гражданами форсированные инвестиции в милитаризацию и стагнацию экономики, добавил Фадеев.
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Лидеры государств Евросоюза разочарованы, что не участвуют в украинском урегулировании, хотя вложили много средств в киевский режим, заявила в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
"Европейцы разочарованы, потому что они много вложили в эту войну. Они хотят вложить еще больше, но у них нет роли (в переговорах - ред.). Поэтому они в последний момент организовали (онлайн - ред.) совещание. Они хотели донести до США определенную позицию, с которой в США и так знакомы", - сказала собеседница агентства.
Как отмечает Кнайсль, конфликт на Украине - в первую очередь детище стран ЕС и экс-президента США Джо Байдена. Именно европейские страны продолжают выделять все больше средств для спонсирования киевского режима, однако ни в США, ни в России их не воспринимают всерьез.
"То, что их так оставили за бортом, вызывает у них разочарованность. А также то, что их даже не информируют об определенных вещах. Да, (президент США - ред.) Дональд Трамп обещал позвонить им. Он позвонил им заранее, но у них нет какой-либо настоящей роли в идущих переговорах", - считает она.
В то же время, как подчеркивает экс-глава австрийского МИД, в ЕС не хватает четкой иерархии, определяющей, кто бы мог представлять объединение на потенциальных переговорах такого формата, как урегулирование украинского кризиса.
"Кто эти европейцы? Это госпожа (глава ЕК Урсула) фон дер Ляйен, которая твердо поддерживает (Владимира) Зеленского? Это британские власти, которые не входят в ЕС, но с течением украинского конфликта все плотнее сотрудничают с ним на военном уровне? Это Париж? Берлин?... Это старая проблема и она возвращается в таком виде, когда нужна какая-то реальная иерархия принятия решений", - резюмирует она.
Канцлер Германии Фридрих Мерц в среду организовал онлайн-встречу по украинскому вопросу, чтобы попытаться добиться согласования позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров президентов России и США на Аляске. Для участия во встрече в Берлин прибыл Владимир Зеленский. Сначала состоялась видеоконференция европейских лидеров, в которой также приняли участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Зеленский. После этого прошла онлайн-беседа с участием Трампа, европейских лидеров и Зеленского. Затем состоялось онлайн-заседание так называемой коалиции желающих, которая занимается координацией военной и финансовой поддержки Киева.
В среду заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев заявил, что встреча Европы и Киева по Украине является политически и практически ничтожным действием. По его словам, европейцы на словах поддерживают дипломатические усилия Вашингтона и Москвы по урегулированию украинского кризиса, фактически же Евросоюз их саботирует. Москва полагает, что эскалация украинского конфликта для ряда европейских правительств - единственная возможность оправдать перед своими гражданами форсированные инвестиции в милитаризацию и стагнацию экономики, добавил Фадеев.
