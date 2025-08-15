https://ria.ru/20250815/ukraina-2035408305.html
В Сумах прогремел взрыв
В Сумах прогремел взрыв - РИА Новости, 15.08.2025
В Сумах прогремел взрыв
Взрыв прогремел в городе Сумы на севере Украины, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 15.08.2025
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Сумы на севере Украины, сообщило украинское издание "Страна.ua"."Взрыв в Сумах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
