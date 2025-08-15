Рейтинг@Mail.ru
Жительница Красногоровки в ДНР рассказала об угрозах наемников ВСУ
14:10 15.08.2025
Жительница Красногоровки в ДНР рассказала об угрозах наемников ВСУ
Жительница Красногоровки в ДНР рассказала об угрозах наемников ВСУ
в мире
КРАСНОГОРОВКА/ДОНЕЦК 15 авг – РИА Новости. Иностранные наемники в составе ВСУ угрожали жителям Красногоровки в ДНР, которые решили остаться в городе во время боев, рассказала журналистам местная жительница Елена. "Наёмники у нас были. Были поляки, были французы, были испанцы... Делали замечания местным жителям, какие-то угрозы замечали. Особенно если они (наемники - ред.) были с бойцами украинскими, которые могли перевести и сказать… Были конфликты, были тяжелые ситуации… Люди-то оставались в своих домах, в своих подвалах. Не хотели выходить, поэтому они (наемники - ред.), угрожая, пытались заставить людей выйти… угрожали убийством", - сказала Елена. По ее словам, иностранные наемники общались на своих языках между собой, с боевиками ВСУ они использовали английский. Наемники и боевики ВСУ – обвиняли оставшихся в городе жителей в предательстве Украины и ожидании прихода войск России. Красногоровка была важным логистическим узлом обороны ВСУ в 20 километрах от Донецка. В сентябре 2024 года министерство обороны РФ сообщило о ее освобождении.
Жительница Красногоровки в ДНР рассказала об угрозах наемников ВСУ

Жительница Красногоровки Елена: наемники ВСУ угрожали убить местных

КРАСНОГОРОВКА/ДОНЕЦК 15 авг – РИА Новости. Иностранные наемники в составе ВСУ угрожали жителям Красногоровки в ДНР, которые решили остаться в городе во время боев, рассказала журналистам местная жительница Елена.
"Наёмники у нас были. Были поляки, были французы, были испанцы... Делали замечания местным жителям, какие-то угрозы замечали. Особенно если они (наемники - ред.) были с бойцами украинскими, которые могли перевести и сказать… Были конфликты, были тяжелые ситуации… Люди-то оставались в своих домах, в своих подвалах. Не хотели выходить, поэтому они (наемники - ред.), угрожая, пытались заставить людей выйти… угрожали убийством", - сказала Елена.
По ее словам, иностранные наемники общались на своих языках между собой, с боевиками ВСУ они использовали английский. Наемники и боевики ВСУ – обвиняли оставшихся в городе жителей в предательстве Украины и ожидании прихода войск России.
Красногоровка была важным логистическим узлом обороны ВСУ в 20 километрах от Донецка. В сентябре 2024 года министерство обороны РФ сообщило о ее освобождении.
