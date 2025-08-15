https://ria.ru/20250815/ufa-2035621153.html

В Уфе арестовали предпринимательницу по делу о хищении бюджетных средств

ПЕРМЬ, 15 авг - РИА Новости. Суд в Уфе арестовал до 6 сентября местную предпринимательницу по делу о хищении бюджетных средств при подготовке концертного зала "Башкортостан" для мероприятия, сообщила объединенная пресс-служба судов по региону. Весной силовики задержали руководителя государственного концертного зала "Башкортостан", народного артиста Республики Башкортостан Вильдана Яруллина. Ему вменялось превышение должностных полномочий. Мужчина был арестован. Следствие считает, что в октябре 2023 года обвиняемый, минуя конкурсные процедуры, заключил с аффилированным ИП договор об услугах для подготовки концертной площадки для культурно-массового мероприятия. Речь шла о сумме 33 миллиона рублей. В эту пятницу в Уфе предпринимательница, фигурировавшая в деле Яруллина, была задержана. Ей предъявили обвинение в присвоении и растрате средств. "Постановлением суда ходатайство следователя удовлетворено, обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 6 сентября", - говорится в сообщении. Постановление пока не вступило в силу. Уточняется, что денежные средства выделялись властями на проведение конкурса патриотической песни. Следователи предварительно выяснили, что предпринимательница предоставила смету расходов на мероприятие, где цены значительно превышали рыночные. Вопрос о мере пресечения рассматривал Советский районный суд Уфы. Обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы.

