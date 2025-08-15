Рейтинг@Mail.ru
В Уфе задержали предпринимательницу, связанную с делом артиста Яруллина - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:22 15.08.2025 (обновлено: 17:25 15.08.2025)
https://ria.ru/20250815/ufa-2035585477.html
В Уфе задержали предпринимательницу, связанную с делом артиста Яруллина
В Уфе задержали предпринимательницу, связанную с делом артиста Яруллина - РИА Новости, 15.08.2025
В Уфе задержали предпринимательницу, связанную с делом артиста Яруллина
Силовики в Уфе задержали местную предпринимательницу за хищение бюджетных средств при подготовке концертного зала "Башкортостан" для мероприятия, ситуация... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T17:22:00+03:00
2025-08-15T17:25:00+03:00
происшествия
россия
уфа
республика башкортостан
следственный комитет россии (ск рф)
анок
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035586122_0:69:1280:789_1920x0_80_0_0_d4883e2135ddd260dbb0e5eff688b501.jpg
ПЕРМЬ, 15 авг - РИА Новости. Силовики в Уфе задержали местную предпринимательницу за хищение бюджетных средств при подготовке концертного зала "Башкортостан" для мероприятия, ситуация связана с делом против народного артиста республики, директора площадки Вильдана Яруллина, следует из данных следственного управления СК РФ и МВД по региону. По информации СУСК РФ по республике, в 2023 году индивидуальный предприниматель, сговорившись с директором концертного зала "Башкортостан", подписала с ним госконтракт на сумму более 33 миллионов рублей для подготовки площадки для культурно-массового мероприятия. При этом договор был заключен по завышенной цене и без проведения конкурсных процедур. Позднее фигуранткой были изготовлены счета-фактуры за якобы оказанные услуги, после чего для перевода денег за них документы подписал руководитель концертного зала. При этом даже не проверялось, выполнялись ли указанные в бумагах работы. Похищенными денежными средствами сообщники распорядились по своему усмотрению. В результате женщине предъявили обвинение в присвоении и растрате средств в особо крупном размере. "По итогам оперативных мероприятий 45-летней предпринимательнице предъявлено обвинение, она задержана в порядке статьи 91 УПК РФ. Руководители и сотрудники АНОК (автономная некоммерческая организация культуры - ред.) допрошены в качестве свидетелей", - сообщила пресс-служба МВД РФ по Башкирии. В следственном управлении СК РФ добавили, что выявленные преступные действия связаны с уголовным делом о превышении должностных полномочий, в котором фигурирует директор ГКЗ "Башкортостан". Государственным концертным залом "Башкортостан" с 2019 года руководит Вильдан Яруллин. Он также является народным артистом Республики Башкортостан, художественным руководителем и солистом студии "Караван-Сарай". Яруллин был задержан за превышение должностных полномочий и арестован в мае. Следствие считает, что в октябре 2023 года обвиняемый, минуя конкурсные процедуры, заключил с аффилированным предпринимателем договор об услугах для подготовки концертной площадки. Речь шла о сумме 33 миллиона рублей.
https://ria.ru/20250327/afera-2007615066.html
россия
уфа
республика башкортостан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035586122_61:0:1113:789_1920x0_80_0_0_753189cab46cdb63f2035398a6f4c28e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, уфа, республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф), анок
Происшествия, Россия, Уфа, Республика Башкортостан, Следственный комитет России (СК РФ), АНОК
В Уфе задержали предпринимательницу, связанную с делом артиста Яруллина

В Уфе задержали предпринимательницу за хищение при подготовке концертного зала

© Следком Башкирии/TelegramПредпринимательница, связанная с делом артиста Яруллина, задержана в Уфе
Предпринимательница, связанная с делом артиста Яруллина, задержана в Уфе - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© Следком Башкирии/Telegram
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕРМЬ, 15 авг - РИА Новости. Силовики в Уфе задержали местную предпринимательницу за хищение бюджетных средств при подготовке концертного зала "Башкортостан" для мероприятия, ситуация связана с делом против народного артиста республики, директора площадки Вильдана Яруллина, следует из данных следственного управления СК РФ и МВД по региону.
По информации СУСК РФ по республике, в 2023 году индивидуальный предприниматель, сговорившись с директором концертного зала "Башкортостан", подписала с ним госконтракт на сумму более 33 миллионов рублей для подготовки площадки для культурно-массового мероприятия. При этом договор был заключен по завышенной цене и без проведения конкурсных процедур. Позднее фигуранткой были изготовлены счета-фактуры за якобы оказанные услуги, после чего для перевода денег за них документы подписал руководитель концертного зала. При этом даже не проверялось, выполнялись ли указанные в бумагах работы. Похищенными денежными средствами сообщники распорядились по своему усмотрению.
В результате женщине предъявили обвинение в присвоении и растрате средств в особо крупном размере. "По итогам оперативных мероприятий 45-летней предпринимательнице предъявлено обвинение, она задержана в порядке статьи 91 УПК РФ. Руководители и сотрудники АНОК (автономная некоммерческая организация культуры - ред.) допрошены в качестве свидетелей", - сообщила пресс-служба МВД РФ по Башкирии.
В следственном управлении СК РФ добавили, что выявленные преступные действия связаны с уголовным делом о превышении должностных полномочий, в котором фигурирует директор ГКЗ "Башкортостан".
Государственным концертным залом "Башкортостан" с 2019 года руководит Вильдан Яруллин. Он также является народным артистом Республики Башкортостан, художественным руководителем и солистом студии "Караван-Сарай". Яруллин был задержан за превышение должностных полномочий и арестован в мае. Следствие считает, что в октябре 2023 года обвиняемый, минуя конкурсные процедуры, заключил с аффилированным предпринимателем договор об услугах для подготовки концертной площадки. Речь шла о сумме 33 миллиона рублей.
Задержание подозреваемых в хищениях при реализации федеральной программы Пушкинская карта. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
По делу об афере с "Пушкинскими картами" задержали трех человек
27 марта, 09:13
 
ПроисшествияРоссияУфаРеспублика БашкортостанСледственный комитет России (СК РФ)АНОК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала