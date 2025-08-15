https://ria.ru/20250815/ufa-2035585477.html
В Уфе задержали предпринимательницу, связанную с делом артиста Яруллина
ПЕРМЬ, 15 авг - РИА Новости. Силовики в Уфе задержали местную предпринимательницу за хищение бюджетных средств при подготовке концертного зала "Башкортостан" для мероприятия, ситуация связана с делом против народного артиста республики, директора площадки Вильдана Яруллина, следует из данных следственного управления СК РФ и МВД по региону. По информации СУСК РФ по республике, в 2023 году индивидуальный предприниматель, сговорившись с директором концертного зала "Башкортостан", подписала с ним госконтракт на сумму более 33 миллионов рублей для подготовки площадки для культурно-массового мероприятия. При этом договор был заключен по завышенной цене и без проведения конкурсных процедур. Позднее фигуранткой были изготовлены счета-фактуры за якобы оказанные услуги, после чего для перевода денег за них документы подписал руководитель концертного зала. При этом даже не проверялось, выполнялись ли указанные в бумагах работы. Похищенными денежными средствами сообщники распорядились по своему усмотрению. В результате женщине предъявили обвинение в присвоении и растрате средств в особо крупном размере. "По итогам оперативных мероприятий 45-летней предпринимательнице предъявлено обвинение, она задержана в порядке статьи 91 УПК РФ. Руководители и сотрудники АНОК (автономная некоммерческая организация культуры - ред.) допрошены в качестве свидетелей", - сообщила пресс-служба МВД РФ по Башкирии. В следственном управлении СК РФ добавили, что выявленные преступные действия связаны с уголовным делом о превышении должностных полномочий, в котором фигурирует директор ГКЗ "Башкортостан". Государственным концертным залом "Башкортостан" с 2019 года руководит Вильдан Яруллин. Он также является народным артистом Республики Башкортостан, художественным руководителем и солистом студии "Караван-Сарай". Яруллин был задержан за превышение должностных полномочий и арестован в мае. Следствие считает, что в октябре 2023 года обвиняемый, минуя конкурсные процедуры, заключил с аффилированным предпринимателем договор об услугах для подготовки концертной площадки. Речь шла о сумме 33 миллиона рублей.
