"Россия должна проиграть": четвертый рейх пропустил удар

"Россия должна проиграть": четвертый рейх пропустил удар

2025-08-15T08:00:00+03:00

2025-08-15T08:00:00+03:00

2025-08-15T08:01:00+03:00

Накануне встречи лидеров России и США на переговорном фоне произошло интересное событие. ФСБ и Министерство обороны отчитались о проведении сложнейшей, просто ювелирной операции. Наши спецслужбы смогли установить места производства украинских ракетных комплексов "Сапсан", а наши военные разнесли их все в хлам. Колоритная деталь — финансировалось производство правительством Германии.Ракеты "Сапсан" летают на расстояние от 500 до 750 километров. В зоне их поражения оказались бы Минск, Москва, города Центральной России, а также наш ядерный центр в Сарове.Разумеется, военного смысла в таких ударах было бы немного. Вэсэушники продолжали бы драпать, а украинские города эвакуироваться. Но удар по мирным населенным пунктам стал бы полноценным военным преступлением, классическим актом геноцида. Нападение на ядерный центр могло бы стать триггером ядерной войны.А главным спонсором и организатором этого преступления оказался, как видим, канцлер Германии. Именно с Фридрихом Мерцем встречался в мае Владимир Зеленский и показывал ему еще советские наработки ракетных технологий. Именно канцлер Германии управляет финансовыми потоками в оборонной сфере. Получается, что по его приказу сотни миллионов евро были вложены в производство ракет, которые должны были убивать москвичей и минчан. А чем это вообще отличается от ведения войны против России?Такое впечатление, что немецкий фашизм дремал, как вирус, на протяжении десятилетий, а теперь проснулся и сводит с ума своих носителей. Заслушаем, что говорил Фридрих Мерц о нашей стране с начала своего срока."Россия понимает только язык силы"."Россия — это риск для безопасности стран по обе стороны Атлантики"."Россия ведет войну против нашей страны, она идет ежедневно, с кибератаками, разрушением цепочек поставок и кампаниями дезинформации"."Нужно добиться, чтобы Россия ощутила всю безнадежность для себя этой войны (украинского конфликта)"."Украина должна победить, Россия должна проиграть".Прекрасно, просто прекрасно, господин канцлер. Германия планирует подрыв Крымского моста, Германия финансирует производство ракет на Украине для ударов по России, а агрессор при этом — Москва.Ну куда уж откровеннее? Рейхскомиссариат "Украина" должен производить ракеты и оружие, а также поставлять пушечное мясо для войны против русских. Как же это все узнаваемо. За округлыми формулировками Фридриха Мерца слышится знакомый истеричный визг бесноватого фюрера.Кстати, во время Великой Отечественной войны немцы точно так же пытались раскочегарить военпром на Украине, но местные партизаны в связке с нашей разведкой подрывали и уничтожали их производства. Хоть бы учебник истории почитали, право слово.Все высшие руководители Германии уже высказались о том, что готовятся воевать против России. Министр обороны заявил, что его солдаты готовы убивать русских. Канцлер отметил, что впереди у Германии "долгая война". И вот с таким бэкграундом Берлин лезет в переговоры России и США, виснет на руках Дональда Трампа и пытается навязывать свою повестку.Фридриху Мерцу позарез нужно продавить прекращение огня на Украине до всяких договоренностей. Он просто замучил американцев этой идеей — проталкивает ее и так и эдак. Зачем ему это нужно? Ответ очевиден: чтобы восстановить производство тех же ракет, чтобы дать Киеву еще больше денег и оружия, чтобы дать отдых ВСУ и продолжить вести свою уже не очень скрытую войну против России.И все это — вдолгую, с расчетом на милитаризацию Германии и всей Европы. Рекордный рост производства и акций "Рейнметалла", раскрутка ВПК, строительство новых мостов, шоссе и железных дорог — Мерц сколачивает четвертый рейх и совершенно откровенно, никого не стесняясь, готовит Европу к нападению на Россию.Экономика Германии такого не выдержит? Несомненно. Однако расчет делается на то, что немцы станут жить хуже, решат, что в этом виновата Россия, и поедут на восточный фронт все с той же целью: отвоевать себе опять "жизненное пространство", разграбить все, что можно, обзавестись рабами. Ну ничему не учит история некоторых деятелей.Даже риск ядерной войны этих ребят не пугает — Мерц, наоборот, хочет втянуть в нее США и рассчитывает, что сам прекрасно отсидится в бункере. Глобалистские элиты, на которые канцлер трудится, давно помешаны на идее радикального сокращения населения планеты. Судьба немецких бюргеров там никого не волнует.Пожалуй, на той стороне ничего не поймут, пока не пропустят от нас еще несколько мощных ударов. Уничтожение украинских конструкторских бюро и заводов по производству "Сапсанов" было шикарным нокдауном. Стоило только посмотреть, как выглядел после этого Зеленский в Берлине: он едва держался на ногах. Но это еще не нокаут.Агрессивная политика Фридриха Мерца делает Германию стороной конфликта с Россией. Именно поэтому у него нет никакого права лезть в переговоры о мире. Пусть лучше со своими подопечными готовится подписывать капитуляцию. Руки-то помнят.

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

