Турция обвинила Израиль в игнорировании международного права

00:01 15.08.2025
в мире, израиль, западный берег реки иордан, восточный иерусалим, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим, Биньямин Нетаньяху
Флаг Турции. Архивное фото
АНКАРА, 14 авг – РИА Новости. Турция осуждает план Израиля по строительству поселений на Западном берегу реки Иордан, считает это игнорированием международного права, говорится в заявлении МИД республики.
Поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу реки Иордан является одной из основных проблем в отношениях Израиля с международным сообществом и палестинской автономией. Кроме того, эти шаги служат одним из препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают еврейскую поселенческую деятельность как политику закрепления еврейского государства на палестинских территориях.
"Мы осуждаем утверждение Израилем плана строительства поселений в районе Е1. Этот шаг, который де-факто отделит Западный берег от Восточного Иерусалима, игнорирует международное право и резолюции Организации Объединенных Наций и направлен против территориальной целостности Государства Палестина, решения о двух государствах и надежд на прочный мир. Основанная на границах 1967 года, реализация независимого и суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, обладающего географической целостностью, является единственным способом достижения справедливого и прочного мира в регионе. Мы будем и впредь поддерживать справедливое дело палестинского народа и его решительную борьбу", - говорится в заявлении МИД Турции.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он "находится в исторической и духовной миссии" и эмоционально связан с видением "Большого Израиля". Так называемая концепция "Большого Израиля" предполагает расширение территории страны за счет части территорий соседних государств, таких как Сирия, Иордания, Ливан и Египет, а также присоединение всех палестинских земель - как сектора Газа, так и Западного берега реки Иордан и Восточного Иерусалима.
Заявления Нетаньяху также вызвали ответную реакцию Иордании, Египта и Ирака. Власти хашимитского королевства осудили слова премьера, расценив их как провокационную эскалацию и угрозу суверенитету других государств. Согласно заявлению египетского МИД, Каир потребовал от Израиля разъяснений. Внешнеполитическое ведомство Ирака заявило, что высказывания израильской стороны носят провокационный характер, направленный на подрыв суверенитета других государств, и призвал "выработать четкую и решительную общеарабскую и международную позицию, чтобы противостоять подобной политике".
Израильские танки в районе Голанских высот - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
Израиль предупредили о возможной войне с Турцией
8 января, 00:51
 
