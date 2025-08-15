https://ria.ru/20250815/turtsija-2035408124.html

Турция обвинила Израиль в игнорировании международного права

Турция обвинила Израиль в игнорировании международного права - РИА Новости, 15.08.2025

Турция обвинила Израиль в игнорировании международного права

Турция осуждает план Израиля по строительству поселений на Западном берегу реки Иордан, считает это игнорированием международного права, говорится в заявлении... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T00:01:00+03:00

2025-08-15T00:01:00+03:00

2025-08-15T00:01:00+03:00

в мире

израиль

западный берег реки иордан

восточный иерусалим

биньямин нетаньяху

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019283164_0:204:2918:1845_1920x0_80_0_0_937a78d0f9964b8d16779892131449af.jpg

АНКАРА, 14 авг – РИА Новости. Турция осуждает план Израиля по строительству поселений на Западном берегу реки Иордан, считает это игнорированием международного права, говорится в заявлении МИД республики. Поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу реки Иордан является одной из основных проблем в отношениях Израиля с международным сообществом и палестинской автономией. Кроме того, эти шаги служат одним из препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают еврейскую поселенческую деятельность как политику закрепления еврейского государства на палестинских территориях. "Мы осуждаем утверждение Израилем плана строительства поселений в районе Е1. Этот шаг, который де-факто отделит Западный берег от Восточного Иерусалима, игнорирует международное право и резолюции Организации Объединенных Наций и направлен против территориальной целостности Государства Палестина, решения о двух государствах и надежд на прочный мир. Основанная на границах 1967 года, реализация независимого и суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, обладающего географической целостностью, является единственным способом достижения справедливого и прочного мира в регионе. Мы будем и впредь поддерживать справедливое дело палестинского народа и его решительную борьбу", - говорится в заявлении МИД Турции. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он "находится в исторической и духовной миссии" и эмоционально связан с видением "Большого Израиля". Так называемая концепция "Большого Израиля" предполагает расширение территории страны за счет части территорий соседних государств, таких как Сирия, Иордания, Ливан и Египет, а также присоединение всех палестинских земель - как сектора Газа, так и Западного берега реки Иордан и Восточного Иерусалима. Заявления Нетаньяху также вызвали ответную реакцию Иордании, Египта и Ирака. Власти хашимитского королевства осудили слова премьера, расценив их как провокационную эскалацию и угрозу суверенитету других государств. Согласно заявлению египетского МИД, Каир потребовал от Израиля разъяснений. Внешнеполитическое ведомство Ирака заявило, что высказывания израильской стороны носят провокационный характер, направленный на подрыв суверенитета других государств, и призвал "выработать четкую и решительную общеарабскую и международную позицию, чтобы противостоять подобной политике".

https://ria.ru/20250108/voyna-1992776268.html

израиль

западный берег реки иордан

восточный иерусалим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, западный берег реки иордан, восточный иерусалим, биньямин нетаньяху