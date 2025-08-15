https://ria.ru/20250815/tranzit-2035409793.html

В Турции приостанавливали транзит судов через Босфор

В Турции приостанавливали транзит судов через Босфор - РИА Новости, 15.08.2025

В Турции приостанавливали транзит судов через Босфор

Транзит судов через Босфорский пролив в Стамбуле приостановили на несколько часов в четверг из-за заглохшего нефтяного танкера, судно успешно отбуксировали,... РИА Новости, 15.08.2025

СТАМБУЛ, 15 авг - РИА Новости. Транзит судов через Босфорский пролив в Стамбуле приостановили на несколько часов в четверг из-за заглохшего нефтяного танкера, судно успешно отбуксировали, сообщило в ночь на пятницу Генеральное управление береговой охраны Турции. "У берегов района Кандилли у 249-метрового нефтяного танкера Tenacity Venture, следовавшего из Гибралтара в Румынию с 90 тысячами 730 тоннами нефти, упала скорость… Судно было отбуксировано к причалу Бююкдере", - сообщило управление в пресс-релизе. На время операции по буксировке транзит судов по Босфору был приостановлен в обе стороны.

