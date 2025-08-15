https://ria.ru/20250815/tranzit-2035409793.html
В Турции приостанавливали транзит судов через Босфор
В Турции приостанавливали транзит судов через Босфор - РИА Новости, 15.08.2025
В Турции приостанавливали транзит судов через Босфор
Транзит судов через Босфорский пролив в Стамбуле приостановили на несколько часов в четверг из-за заглохшего нефтяного танкера, судно успешно отбуксировали,... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T00:20:00+03:00
2025-08-15T00:20:00+03:00
2025-08-15T00:20:00+03:00
в мире
стамбул
турция
гибралтар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030985685_0:291:3124:2048_1920x0_80_0_0_48c35e54c95689bd80a7f5a9161203b1.jpg
СТАМБУЛ, 15 авг - РИА Новости. Транзит судов через Босфорский пролив в Стамбуле приостановили на несколько часов в четверг из-за заглохшего нефтяного танкера, судно успешно отбуксировали, сообщило в ночь на пятницу Генеральное управление береговой охраны Турции. "У берегов района Кандилли у 249-метрового нефтяного танкера Tenacity Venture, следовавшего из Гибралтара в Румынию с 90 тысячами 730 тоннами нефти, упала скорость… Судно было отбуксировано к причалу Бююкдере", - сообщило управление в пресс-релизе. На время операции по буксировке транзит судов по Босфору был приостановлен в обе стороны.
https://ria.ru/20250701/turtsija-2026438722.html
стамбул
турция
гибралтар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030985685_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1ea5206afa95462942eda591f559cc08.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стамбул, турция, гибралтар
В мире, Стамбул, Турция, Гибралтар
В Турции приостанавливали транзит судов через Босфор
Транзит судов через Босфор приостанавливали из-за заглохшего танкера