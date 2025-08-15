Рейтинг@Mail.ru
23:38 15.08.2025 (обновлено: 00:14 16.08.2025)
Трамп рассказал, при каком условии ему снова начнет нравиться Клинтон
в мире
дональд трамп
хиллари клинтон
сша
нобелевская премия
ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что если бывший госсекретарь Хиллари Клинтон выдвинет его на Нобелевскую премию мира за урегулирование украинского конфликта, то она начнет ему снова нравиться. Ранее бывшая конкурентка Трампа на президентских выборах 2016 года заявила, что готова выдвинуть его на Нобелевскую премию мира в случае урегулирования конфликта на Украине. Однако она уточнила, что сделает это, только если Трамп не поставит Украину в такую позицию, что Киеву придется отказаться от территорий в пользу России. "Может быть, она снова начнет мне нравиться", - заявил Трамп телеканалу Fox News на борту своего самолета, говоря о возможных планах Клинтон. Ранее бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон говорил о том, что Трамп стремится достичь мира на Украине ради получения Нобелевской премии мира, которая до этого была вручена Бараку Обаме, занимавшему пост президента США два срока подряд - с 2009 по 2017 год. Позднее он засомневался, что глава Белого дома сможет получить премию после того, как он объявил о поставке вооружения Киеву. В феврале Трамп заявил, что заслуживает Нобелевскую премию мира. Ранее южнокорейское издание "Чуган Чосон" сообщало, что зампредседателя парламентского комитета по разведке Республики Корея Пак Сон Вон выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира. До этого президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта заявлял, что готов номинировать Трампа на премию мира в случае достижения его усилиями мирного разрешения кризиса на Украине и конфликта в секторе Газа. О готовности выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию, если тот станет миротворцем, говорил и президент Белоруссии Александр Лукашенко, отмечавший при этом, что данная премия уже "ничего не значит". Позднее и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с Трампом передал текст обращения для номинирования его на Нобелевскую премию мира. О том, что Трамп заслуживает премию, говорил и глава МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе. Кроме того, член палаты представителей Эрл "Бадди" Картер обратился в Нобелевский комитет с официальной просьбой номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира за усилия в улаживании ирано-израильского конфликта. Правительство Пакистана также предложило выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию за посредничество в решении конфликта с Индией.
в мире, дональд трамп, хиллари клинтон, сша, нобелевская премия
В мире, Дональд Трамп, Хиллари Клинтон, США, Нобелевская премия
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что если бывший госсекретарь Хиллари Клинтон выдвинет его на Нобелевскую премию мира за урегулирование украинского конфликта, то она начнет ему снова нравиться.
Ранее бывшая конкурентка Трампа на президентских выборах 2016 года заявила, что готова выдвинуть его на Нобелевскую премию мира в случае урегулирования конфликта на Украине. Однако она уточнила, что сделает это, только если Трамп не поставит Украину в такую позицию, что Киеву придется отказаться от территорий в пользу России.
"Может быть, она снова начнет мне нравиться", - заявил Трамп телеканалу Fox News на борту своего самолета, говоря о возможных планах Клинтон.
Ранее бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон говорил о том, что Трамп стремится достичь мира на Украине ради получения Нобелевской премии мира, которая до этого была вручена Бараку Обаме, занимавшему пост президента США два срока подряд - с 2009 по 2017 год. Позднее он засомневался, что глава Белого дома сможет получить премию после того, как он объявил о поставке вооружения Киеву.
В феврале Трамп заявил, что заслуживает Нобелевскую премию мира. Ранее южнокорейское издание "Чуган Чосон" сообщало, что зампредседателя парламентского комитета по разведке Республики Корея Пак Сон Вон выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира. До этого президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта заявлял, что готов номинировать Трампа на премию мира в случае достижения его усилиями мирного разрешения кризиса на Украине и конфликта в секторе Газа. О готовности выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию, если тот станет миротворцем, говорил и президент Белоруссии Александр Лукашенко, отмечавший при этом, что данная премия уже "ничего не значит".
Позднее и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с Трампом передал текст обращения для номинирования его на Нобелевскую премию мира. О том, что Трамп заслуживает премию, говорил и глава МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе. Кроме того, член палаты представителей Эрл "Бадди" Картер обратился в Нобелевский комитет с официальной просьбой номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира за усилия в улаживании ирано-израильского конфликта. Правительство Пакистана также предложило выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию за посредничество в решении конфликта с Индией.
