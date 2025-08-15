https://ria.ru/20250815/tramp-2035651235.html
NBC сравнил приветствия Трампом Путина и Зеленского
NBC сравнил приветствия Трампом Путина и Зеленского - РИА Новости, 15.08.2025
NBC сравнил приветствия Трампом Путина и Зеленского
Американский телеканал NBC сравнил и отметил существенные различия между тем, как президент США Дональд Трамп приветствовал у себя в стране президента России... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T22:49:00+03:00
2025-08-15T22:49:00+03:00
2025-08-15T22:54:00+03:00
в мире
аляска
сша
россия
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035564318_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_154b1ec04f1833c6da54cda583aaacb4.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Американский телеканал NBC сравнил и отметил существенные различия между тем, как президент США Дональд Трамп приветствовал у себя в стране президента России Владимира Путина в пятницу и Владимира Зеленского в феврале. Телеканал отмечает, что "теплое" приветствие Путина резко контрастирует с ссорой, которая произошла зимой с Зеленским в Белом доме, когда Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс раскритиковали Зеленского за то, что он не выказал должного уважения. Путин и Трамп начали переговоры на Аляске в узком составе. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20250815/delegatsija-2035648648.html
аляска
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035564318_82:0:2749:2000_1920x0_80_0_0_93742a1ec9613a8fcf696e49f32ba2b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аляска, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, nbc, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Аляска, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, NBC, Встреча Путина и Трампа на Аляске
NBC сравнил приветствия Трампом Путина и Зеленского
NBC сравнил и назвал абсолютно разными приветствия Трампом Путина и Зеленского