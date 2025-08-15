https://ria.ru/20250815/tramp-2035651235.html

NBC сравнил приветствия Трампом Путина и Зеленского

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Американский телеканал NBC сравнил и отметил существенные различия между тем, как президент США Дональд Трамп приветствовал у себя в стране президента России Владимира Путина в пятницу и Владимира Зеленского в феврале. Телеканал отмечает, что "теплое" приветствие Путина резко контрастирует с ссорой, которая произошла зимой с Зеленским в Белом доме, когда Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс раскритиковали Зеленского за то, что он не выказал должного уважения. Путин и Трамп начали переговоры на Аляске в узком составе. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

