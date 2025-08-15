Рейтинг@Mail.ru
NBC сравнил приветствия Трампом Путина и Зеленского - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:49 15.08.2025 (обновлено: 22:54 15.08.2025)
https://ria.ru/20250815/tramp-2035651235.html
NBC сравнил приветствия Трампом Путина и Зеленского
NBC сравнил приветствия Трампом Путина и Зеленского - РИА Новости, 15.08.2025
NBC сравнил приветствия Трампом Путина и Зеленского
Американский телеканал NBC сравнил и отметил существенные различия между тем, как президент США Дональд Трамп приветствовал у себя в стране президента России... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T22:49:00+03:00
2025-08-15T22:54:00+03:00
в мире
аляска
сша
россия
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035564318_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_154b1ec04f1833c6da54cda583aaacb4.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Американский телеканал NBC сравнил и отметил существенные различия между тем, как президент США Дональд Трамп приветствовал у себя в стране президента России Владимира Путина в пятницу и Владимира Зеленского в феврале. Телеканал отмечает, что "теплое" приветствие Путина резко контрастирует с ссорой, которая произошла зимой с Зеленским в Белом доме, когда Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс раскритиковали Зеленского за то, что он не выказал должного уважения. Путин и Трамп начали переговоры на Аляске в узком составе. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250815/delegatsija-2035648648.html
аляска
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035564318_82:0:2749:2000_1920x0_80_0_0_93742a1ec9613a8fcf696e49f32ba2b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, аляска, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, nbc, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Аляска, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, NBC, Встреча Путина и Трампа на Аляске
NBC сравнил приветствия Трампом Путина и Зеленского

NBC сравнил и назвал абсолютно разными приветствия Трампом Путина и Зеленского

© AP Photo / Luis M. AlvarezПрезидент США Дональд Трамп перед вылетом на Аляску
Президент США Дональд Трамп перед вылетом на Аляску - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© AP Photo / Luis M. Alvarez
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Американский телеканал NBC сравнил и отметил существенные различия между тем, как президент США Дональд Трамп приветствовал у себя в стране президента России Владимира Путина в пятницу и Владимира Зеленского в феврале.
Телеканал отмечает, что "теплое" приветствие Путина резко контрастирует с ссорой, которая произошла зимой с Зеленским в Белом доме, когда Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс раскритиковали Зеленского за то, что он не выказал должного уважения.
Путин и Трамп начали переговоры на Аляске в узком составе. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Кортеж делегации России с Лавровым, Силуановым, Дмитриевым, Белоусовым - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Российская делегация отправилась на переговоры Путина и Трампа с цветами
Вчера, 22:40
 
В миреАляскаСШАРоссияДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийNBCВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала