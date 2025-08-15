Трамп назвал свою цель на переговорах с Путиным

https://ria.ru/20250815/tramp-2035646441.html

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что стремится создать условия для переговоров между Москвой и Киевом по урегулированию украинского конфликта."Не мне вести переговоры о сделке для Украины, но я определённо могу создать условия для её заключения", - сказал Трамп в интервью каналу Fox News.Трамп добавил, что следующая встреча пройдет с участием президента России Владимира Путина, Владимира Зеленского и, возможно, его самого.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

