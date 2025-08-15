https://ria.ru/20250815/tramp-2035646441.html
Трамп назвал свою цель на переговорах с Путиным
Трамп назвал свою цель на переговорах с Путиным - РИА Новости, 15.08.2025
Трамп назвал свою цель на переговорах с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что стремится создать условия для переговоров между Москвой и Киевом по урегулированию украинского конфликта. РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T22:33:00+03:00
2025-08-15T22:33:00+03:00
2025-08-15T23:56:00+03:00
россия
украина
дональд трамп
владимир путин
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035643761_173:395:3112:2048_1920x0_80_0_0_b050dd3fb9d7f48dab43ab4a6cb5a633.jpg
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что стремится создать условия для переговоров между Москвой и Киевом по урегулированию украинского конфликта."Не мне вести переговоры о сделке для Украины, но я определённо могу создать условия для её заключения", - сказал Трамп в интервью каналу Fox News.Трамп добавил, что следующая встреча пройдет с участием президента России Владимира Путина, Владимира Зеленского и, возможно, его самого.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20250815/putin-2035646131.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035643761_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_4d04ae9b3853a8933af205e486507548.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, дональд трамп, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске
Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Трамп назвал свою цель на переговорах с Путиным
Трамп заявил, что его целью является создание условий переговоров РФ и Украины