Трамп отказался отвечать на вопрос журналистов о послании Путину - РИА Новости, 15.08.2025
22:26 15.08.2025
Трамп отказался отвечать на вопрос журналистов о послании Путину
Трамп отказался отвечать на вопрос журналистов о послании Путину
сша
аляска
дональд трамп
владимир путин
встреча путина и трампа на аляске
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным на летном поле в штате Аляска отказался отвечать на вопрос журналистов о том, какое "послание" он намерен передать в ходе саммита. Американские телеканалы показали, как представители прессы спросили Трампа: "Господин президент, какое послание вы передадите президенту Путину?" Президент США оставил данный вопрос без ответа.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
сша, аляска, дональд трамп, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске
США, Аляска, Дональд Трамп, Владимир Путин, Встреча Путина и Трампа на Аляске
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп приветствует президента России Владимира Путина на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным на летном поле в штате Аляска отказался отвечать на вопрос журналистов о том, какое "послание" он намерен передать в ходе саммита.
Американские телеканалы показали, как представители прессы спросили Трампа: "Господин президент, какое послание вы передадите президенту Путину?" Президент США оставил данный вопрос без ответа.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Мировые СМИ публикуют кадры встречи Путина и Трампа на Аляске
СШААляскаДональд ТрампВладимир ПутинВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
