Трамп отказался отвечать на вопрос журналистов о послании Путину
2025-08-15T22:26:00+03:00
сша
аляска
дональд трамп
владимир путин
встреча путина и трампа на аляске
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным на летном поле в штате Аляска отказался отвечать на вопрос журналистов о том, какое "послание" он намерен передать в ходе саммита. Американские телеканалы показали, как представители прессы спросили Трампа: "Господин президент, какое послание вы передадите президенту Путину?" Президент США оставил данный вопрос без ответа.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
сша
аляска
сша, аляска, дональд трамп, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске
США, Аляска, Дональд Трамп, Владимир Путин, Встреча Путина и Трампа на Аляске
