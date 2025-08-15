https://ria.ru/20250815/tramp-2035644063.html

Трамп считает, что следующая встреча будет между Путиным и Зеленским

Трамп считает, что следующая встреча будет между Путиным и Зеленским - РИА Новости, 15.08.2025

Трамп считает, что следующая встреча будет между Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что стремится создать условия для переговоров между Москвой и Киевом. РИА Новости, 15.08.2025

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что стремится создать условия для переговоров между Москвой и Киевом."Я определённо могу создать условия для заключения сделки по Украине", - сказал Трамп в интервью каналу Fox News.Трамп отметил, что следующая встреча пройдет с участием президента России Владимира Путина, Владимира Зеленского и, возможно, его самого.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

