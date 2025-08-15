https://ria.ru/20250815/tramp-2035644063.html
Трамп считает, что следующая встреча будет между Путиным и Зеленским
Трамп считает, что следующая встреча будет между Путиным и Зеленским - РИА Новости, 15.08.2025
Трамп считает, что следующая встреча будет между Путиным и Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил, что стремится создать условия для переговоров между Москвой и Киевом. РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T22:23:00+03:00
2025-08-15T22:23:00+03:00
2025-08-15T23:09:00+03:00
в мире
сша
москва
киев
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035654217_0:62:3072:1790_1920x0_80_0_0_d0ea1cf1fec8f197f806c42ab06e8885.jpg
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что стремится создать условия для переговоров между Москвой и Киевом."Я определённо могу создать условия для заключения сделки по Украине", - сказал Трамп в интервью каналу Fox News.Трамп отметил, что следующая встреча пройдет с участием президента России Владимира Путина, Владимира Зеленского и, возможно, его самого.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20250815/tramp-2035646441.html
сша
москва
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035654217_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_89574b09416a5c7bc242000063c75a57.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, москва, киев, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, встреча путина и трампа на аляске
В мире, США, Москва, Киев, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Трамп считает, что следующая встреча будет между Путиным и Зеленским
Трамп: следующая встреча будет между Путиным и Зеленским