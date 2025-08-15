https://ria.ru/20250815/tramp-2035639298.html
Трамп заявил, что второй саммит может пройти совсем скоро
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что второй саммит может пройти совсем скоро, если встреча с президентом России Владимиром Путиным на Аляске завершится удачно."Мы проведём ещё одну встречу, если всё сложится удачно, и это будет совсем скоро. А если нет — то встреч больше не будет, возможно, никогда", - сказал Трамп в интервью Fox News.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
