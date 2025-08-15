Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что второй саммит может пройти совсем скоро - РИА Новости, 15.08.2025
21:56 15.08.2025 (обновлено: 22:01 15.08.2025)
Трамп заявил, что второй саммит может пройти совсем скоро
Трамп заявил, что второй саммит может пройти совсем скоро - РИА Новости, 15.08.2025
Трамп заявил, что второй саммит может пройти совсем скоро
Президент США Дональд Трамп заявил, что второй саммит может пройти совсем скоро, если встреча с президентом России Владимиром Путиным на Аляске завершится... РИА Новости, 15.08.2025
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что второй саммит может пройти совсем скоро, если встреча с президентом России Владимиром Путиным на Аляске завершится удачно."Мы проведём ещё одну встречу, если всё сложится удачно, и это будет совсем скоро. А если нет — то встреч больше не будет, возможно, никогда", - сказал Трамп в интервью Fox News.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
Трамп заявил, что второй саммит может пройти совсем скоро

Трамп: второй саммит будет совсем скоро, если все сложится удачно

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© AP Photo / Alex Brandon
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что второй саммит может пройти совсем скоро, если встреча с президентом России Владимиром Путиным на Аляске завершится удачно.
"Мы проведём ещё одну встречу, если всё сложится удачно, и это будет совсем скоро. А если нет — то встреч больше не будет, возможно, никогда", - сказал Трамп в интервью Fox News.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Пресс-центр саммита России и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Лавров и Ушаков будут сопровождать Путина на встрече с Трампом
Вчера, 21:58
 
Встреча Путина и Трампа на АляскеДональд ТрампСШАВладимир ПутинРоссияАляска
 
 
