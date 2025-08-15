https://ria.ru/20250815/tramp-2035633945.html
Трамп прибыл на Аляску
Трамп прибыл на Аляску - РИА Новости, 15.08.2025
Трамп прибыл на Аляску
Борт президента США Дональда Трампа прибыл на Аляску, где в ближайшие часы состоится его встреча с Владимиром Путиным. РИА Новости, 15.08.2025
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг — РИА Новости. Борт президента США Дональда Трампа прибыл на Аляску, где в ближайшие часы состоится его встреча с Владимиром Путиным.Самолет совершил посадку около 21:20 по московскому времени. Кадры прибытия транслировались в прямом эфире.Саммит России и СШАВстреча Путина и Трампа пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон, российский лидер прилетит на Аляску в 22:00 мск.Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Президенты обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.Подписание документов во время саммита не ожидается. О достигнутых договоренностях политики расскажут на совместной пресс-конференции.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
