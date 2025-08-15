Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал о своих ожиданиях от встречи с Путиным - РИА Новости, 15.08.2025
19:40 15.08.2025 (обновлено: 21:00 15.08.2025)
Трамп рассказал о своих ожиданиях от встречи с Путиным
Президент США Дональд Трамп считает, что переговоры с главой России Владимиром Путиным на Аляске пройдут хорошо. РИА Новости, 15.08.2025
ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что переговоры с главой России Владимиром Путиным на Аляске пройдут хорошо.&quot;Мы отправляемся на встречу с президентом Путиным на Аляске, и я думаю, что все пройдет очень хорошо. А если нет, то я очень быстро направлюсь домой&quot;, — сказал он в интервью телеканалу Fox News.Трамп также сообщил журналистам на борту президентского самолета, что хочет быстро добиться прекращения огня на Украине.&quot;Не знаю, получится ли это сегодня, но если нет — я буду недоволен&quot;, — отметил он.Американский лидер добавил, что Европа не диктует ему условия, но она также будет вовлечена в процесс урегулирования конфликта.Саммит России и СШАВстреча Путина и Трампа пройдет на военной базе Эльмендорф — Ричардсон, российский лидер прилетит на Аляску в 22:00 мск.Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Президенты обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.Подписание документов во время саммита не ожидается. О достигнутых договоренностях политики расскажут на совместной пресс-конференции.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
вашингтон (штат), в мире, аляска, сша, владимир путин, россия, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
Вашингтон (штат), В мире, Аляска, США, Владимир Путин, Россия, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что переговоры с главой России Владимиром Путиным на Аляске пройдут хорошо.
"Мы отправляемся на встречу с президентом Путиным на Аляске, и я думаю, что все пройдет очень хорошо. А если нет, то я очень быстро направлюсь домой", — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Трамп также сообщил журналистам на борту президентского самолета, что хочет быстро добиться прекращения огня на Украине.
"Не знаю, получится ли это сегодня, но если нет — я буду недоволен", — отметил он.

Американский лидер добавил, что Европа не диктует ему условия, но она также будет вовлечена в процесс урегулирования конфликта.
Саммит России и США

Встреча Путина и Трампа пройдет на военной базе Эльмендорф — Ричардсон, российский лидер прилетит на Аляску в 22:00 мск.
Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Президенты обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.
Подписание документов во время саммита не ожидается. О достигнутых договоренностях политики расскажут на совместной пресс-конференции.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Вашингтон (штат)В миреАляскаСШАВладимир ПутинРоссияДональд ТрампВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
