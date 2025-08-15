https://ria.ru/20250815/tramp-2035619541.html

Трамп рассказал о своих ожиданиях от встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп считает, что переговоры с главой России Владимиром Путиным на Аляске пройдут хорошо. РИА Новости, 15.08.2025

ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что переговоры с главой России Владимиром Путиным на Аляске пройдут хорошо."Мы отправляемся на встречу с президентом Путиным на Аляске, и я думаю, что все пройдет очень хорошо. А если нет, то я очень быстро направлюсь домой", — сказал он в интервью телеканалу Fox News.Трамп также сообщил журналистам на борту президентского самолета, что хочет быстро добиться прекращения огня на Украине."Не знаю, получится ли это сегодня, но если нет — я буду недоволен", — отметил он.Американский лидер добавил, что Европа не диктует ему условия, но она также будет вовлечена в процесс урегулирования конфликта.Саммит России и СШАВстреча Путина и Трампа пройдет на военной базе Эльмендорф — Ричардсон, российский лидер прилетит на Аляску в 22:00 мск.Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Президенты обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.Подписание документов во время саммита не ожидается. О достигнутых договоренностях политики расскажут на совместной пресс-конференции.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

