Трамп заявил, что надеется быстро добиться прекращения огня на Украине

Трамп заявил, что надеется быстро добиться прекращения огня на Украине

2025-08-15T19:35:00+03:00

ВАШИНГТОН, 15 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что прекращение огня на Украине будет достигнуто уже в пятницу по итогам саммита с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске."Я хочу добиться прекращения огня быстро. Не знаю, получится ли это сегодня, но если нет — я буду недоволен. Я просто хочу, чтобы убийства прекратились", — сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета, направляясь на встречу с российским лидером.Он подчеркнул, что Европейский союз не диктует ему условия."Это не Европа говорит мне, что делать. Но Европа, очевидно, будет вовлечена в процесс", - отметил Трамп.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20250815/alyaska-2035397867.html

