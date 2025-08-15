Рейтинг@Mail.ru
Разговор Лукашенко и Трампа состоялся по инициативе президента США - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:16 15.08.2025 (обновлено: 19:24 15.08.2025)
https://ria.ru/20250815/tramp-2035616874.html
Разговор Лукашенко и Трампа состоялся по инициативе президента США
Разговор Лукашенко и Трампа состоялся по инициативе президента США - РИА Новости, 15.08.2025
Разговор Лукашенко и Трампа состоялся по инициативе президента США
Телефонный разговор президентов Белоруссии и США Александра Лукашенко и Дональда Трампа состоялся по инициативе американского президента, сообщил в пятницу... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T19:16:00+03:00
2025-08-15T19:24:00+03:00
дональд трамп
сша
александр лукашенко
белоруссия
валентин рыбаков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017922836_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9c57dcfbab6b26c61abcfa00d70198ad.jpg
МИНСК, 15 авг - РИА Новости. Телефонный разговор президентов Белоруссии и США Александра Лукашенко и Дональда Трампа состоялся по инициативе американского президента, сообщил в пятницу постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков в эфире телеканала "Первый информационный".Телефонный разговор Лукашенко и Трампа состоялся 15 августа."Президент США Дональд Трамп позвонил президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко", - сказал Рыбаков, отвечая на вопрос, по чьей инициативе состоялся телефонный разговор.Рыбаков выступал в качестве переводчика в ходе этого разговора.
https://ria.ru/20250815/lukashenko-2035592516.html
сша
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017922836_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_499f82a004f45eb7e76ffd1ed7e46cbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дональд трамп, сша, александр лукашенко, белоруссия, валентин рыбаков, в мире
Дональд Трамп, США, Александр Лукашенко, Белоруссия, Валентин Рыбаков, В мире
Разговор Лукашенко и Трампа состоялся по инициативе президента США

Телефонный разговор Лукашенко и Трампа состоялся по инициативе президента США

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 15 авг - РИА Новости. Телефонный разговор президентов Белоруссии и США Александра Лукашенко и Дональда Трампа состоялся по инициативе американского президента, сообщил в пятницу постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков в эфире телеканала "Первый информационный".
Телефонный разговор Лукашенко и Трампа состоялся 15 августа.
"Президент США Дональд Трамп позвонил президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко", - сказал Рыбаков, отвечая на вопрос, по чьей инициативе состоялся телефонный разговор.
Рыбаков выступал в качестве переводчика в ходе этого разговора.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Лукашенко пригласил Трампа в Минск
Вчера, 17:39
 
Дональд ТрампСШААлександр ЛукашенкоБелоруссияВалентин РыбаковВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала