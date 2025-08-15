https://ria.ru/20250815/tramp-2035616874.html

Разговор Лукашенко и Трампа состоялся по инициативе президента США

Разговор Лукашенко и Трампа состоялся по инициативе президента США - РИА Новости, 15.08.2025

Разговор Лукашенко и Трампа состоялся по инициативе президента США

Телефонный разговор президентов Белоруссии и США Александра Лукашенко и Дональда Трампа состоялся по инициативе американского президента, сообщил в пятницу... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T19:16:00+03:00

2025-08-15T19:16:00+03:00

2025-08-15T19:24:00+03:00

дональд трамп

сша

александр лукашенко

белоруссия

валентин рыбаков

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017922836_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9c57dcfbab6b26c61abcfa00d70198ad.jpg

МИНСК, 15 авг - РИА Новости. Телефонный разговор президентов Белоруссии и США Александра Лукашенко и Дональда Трампа состоялся по инициативе американского президента, сообщил в пятницу постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков в эфире телеканала "Первый информационный".Телефонный разговор Лукашенко и Трампа состоялся 15 августа."Президент США Дональд Трамп позвонил президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко", - сказал Рыбаков, отвечая на вопрос, по чьей инициативе состоялся телефонный разговор.Рыбаков выступал в качестве переводчика в ходе этого разговора.

https://ria.ru/20250815/lukashenko-2035592516.html

сша

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дональд трамп, сша, александр лукашенко, белоруссия, валентин рыбаков, в мире