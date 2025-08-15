https://ria.ru/20250815/tramp-2035616874.html
Разговор Лукашенко и Трампа состоялся по инициативе президента США
2025-08-15T19:16:00+03:00
2025-08-15T19:16:00+03:00
2025-08-15T19:24:00+03:00
МИНСК, 15 авг - РИА Новости. Телефонный разговор президентов Белоруссии и США Александра Лукашенко и Дональда Трампа состоялся по инициативе американского президента, сообщил в пятницу постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков в эфире телеканала "Первый информационный".Телефонный разговор Лукашенко и Трампа состоялся 15 августа."Президент США Дональд Трамп позвонил президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко", - сказал Рыбаков, отвечая на вопрос, по чьей инициативе состоялся телефонный разговор.Рыбаков выступал в качестве переводчика в ходе этого разговора.
