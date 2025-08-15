Рейтинг@Mail.ru
17:54 15.08.2025
в мире
белоруссия
александр лукашенко
сша
дональд трамп
МИНСК, 15 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора в пятницу договорились продолжить контакты, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого". Телефонный разговор президентов Беларуси и США Александра Лукашенко и Дональда Трампа состоялся 15 августа. "Лукашенко и Трамп договорились продолжить контакты", - сообщил канал. Telegram-канал "Пул первого" ранее в пятницу сообщал о том, что Лукашенко и Трамп в ходе телефонного разговора обсудили двусторонние отношения и конфликт на Украине.
в мире, белоруссия, александр лукашенко, сша, дональд трамп
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, США, Дональд Трамп
Лукашенко и Трамп договорились продолжить контакты

Лукашенко и Трамп в ходе телефонного разговора договорились продолжить контакты

© AP Photo / House Select CommitteeДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© AP Photo / House Select Committee
МИНСК, 15 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора в пятницу договорились продолжить контакты, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого".
Телефонный разговор президентов Беларуси и США Александра Лукашенко и Дональда Трампа состоялся 15 августа.
"Лукашенко и Трамп договорились продолжить контакты", - сообщил канал.
Telegram-канал "Пул первого" ранее в пятницу сообщал о том, что Лукашенко и Трамп в ходе телефонного разговора обсудили двусторонние отношения и конфликт на Украине.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Лукашенко пригласил Трампа в Минск
