https://ria.ru/20250815/tramp-2035597742.html
Лукашенко и Трамп договорились продолжить контакты
Лукашенко и Трамп договорились продолжить контакты - РИА Новости, 15.08.2025
Лукашенко и Трамп договорились продолжить контакты
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора в пятницу договорились продолжить контакты, сообщил близкий... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T17:54:00+03:00
2025-08-15T17:54:00+03:00
2025-08-15T17:54:00+03:00
в мире
белоруссия
александр лукашенко
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005804989_0:317:3072:2045_1920x0_80_0_0_e28aba42970996f300bec261fbc92f14.jpg
МИНСК, 15 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора в пятницу договорились продолжить контакты, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого". Телефонный разговор президентов Беларуси и США Александра Лукашенко и Дональда Трампа состоялся 15 августа. "Лукашенко и Трамп договорились продолжить контакты", - сообщил канал. Telegram-канал "Пул первого" ранее в пятницу сообщал о том, что Лукашенко и Трамп в ходе телефонного разговора обсудили двусторонние отношения и конфликт на Украине.
https://ria.ru/20250815/lukashenko-2035592516.html
белоруссия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005804989_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6e996e478ba2df54e320d73b1c476d99.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко, сша, дональд трамп
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, США, Дональд Трамп
Лукашенко и Трамп договорились продолжить контакты
Лукашенко и Трамп в ходе телефонного разговора договорились продолжить контакты