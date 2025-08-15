https://ria.ru/20250815/tramp-2035597742.html

Лукашенко и Трамп договорились продолжить контакты

Лукашенко и Трамп договорились продолжить контакты - РИА Новости, 15.08.2025

Лукашенко и Трамп договорились продолжить контакты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора в пятницу договорились продолжить контакты

МИНСК, 15 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора в пятницу договорились продолжить контакты, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого". Телефонный разговор президентов Беларуси и США Александра Лукашенко и Дональда Трампа состоялся 15 августа. "Лукашенко и Трамп договорились продолжить контакты", - сообщил канал. Telegram-канал "Пул первого" ранее в пятницу сообщал о том, что Лукашенко и Трамп в ходе телефонного разговора обсудили двусторонние отношения и конфликт на Украине.

