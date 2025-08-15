https://ria.ru/20250815/tramp-2035586262.html
Трамп выразил надежду на встречу с Лукашенко
Трамп выразил надежду на встречу с Лукашенко - РИА Новости, 15.08.2025
Трамп выразил надежду на встречу с Лукашенко
Президент США Дональд Трамп заявил, что очень ждет встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко в будущем. РИА Новости, 15.08.2025
ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что очень ждет встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко в будущем. "С нетерпением жду встречи с президентом Лукашенко в будущем", - написал Трамп в соцсети Truth Social после телефонного разговора с президентом Белоруссии.
Трамп выразил надежду на встречу с Лукашенко
Трамп заявил, что очень ждет встречи с Лукашенко в будущем