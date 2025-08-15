Рейтинг@Mail.ru
Трамп обсудил с Лукашенко визит Путина на Аляску - РИА Новости, 15.08.2025
17:18 15.08.2025
Трамп обсудил с Лукашенко визит Путина на Аляску
Трамп обсудил с Лукашенко визит Путина на Аляску
Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко визит российского лидера Владимира Путина на Аляску. РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T17:18:00+03:00
2025-08-15T17:18:00+03:00
в мире
сша
белоруссия
аляска
дональд трамп
владимир путин
александр лукашенко
встреча путина и трампа на аляске
ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко визит российского лидера Владимира Путина на Аляску. "Мы обсудили множество тем, включая визит президента Путина на Аляску", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
в мире, сша, белоруссия, аляска, дональд трамп, владимир путин, александр лукашенко, встреча путина и трампа на аляске
В мире, США, Белоруссия, Аляска, Дональд Трамп, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Встреча Путина и Трампа на Аляске
ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко визит российского лидера Владимира Путина на Аляску.
"Мы обсудили множество тем, включая визит президента Путина на Аляску", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Трамп рассказал, какие темы намерен обсудить с Путиным
