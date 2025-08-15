https://ria.ru/20250815/tramp-2035584591.html
Трамп обсудил с Лукашенко визит Путина на Аляску
ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко визит российского лидера Владимира Путина на Аляску. "Мы обсудили множество тем, включая визит президента Путина на Аляску", - написал Трамп в соцсети Truth Social.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Трамп обсудил с Лукашенко визит Путина на Аляску
