Трамп встретит Путина на Аляске
16:48 15.08.2025 (обновлено: 17:00 15.08.2025)
Трамп встретит Путина на Аляске
Лидер США Дональд Трамп встретит президента России Владимира Путина у самолета на Аляске, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.08.2025
МАГАДАН, 15 авг - РИА Новости. Лидер США Дональд Трамп встретит президента России Владимира Путина у самолета на Аляске, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Ровно в 11.00 часов по тамошнему времени президент должен приземлиться (в Анкоридже - ред.), его будет встречать у самолета президент Трамп. Мы из этого исходим по тому, как было согласовано заранее", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.Путин перед запланированной на пятницу встречей с Трампом на Аляске прилетел с рабочей поездкой в Магаданскую область.Расстояние между Магаданом и Анкориджем, где пройдет российско-американский саммит, составляет по прямой около 3 тысяч километров, или почти 2 тысячи миль.
встреча путина и трампа на аляске, в мире, аляска, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков
Встреча Путина и Трампа на Аляске, В мире, Аляска, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
МАГАДАН, 15 авг - РИА Новости. Лидер США Дональд Трамп встретит президента России Владимира Путина у самолета на Аляске, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Ровно в 11.00 часов по тамошнему времени президент должен приземлиться (в Анкоридже - ред.), его будет встречать у самолета президент Трамп. Мы из этого исходим по тому, как было согласовано заранее", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Путин перед запланированной на пятницу встречей с Трампом на Аляске прилетел с рабочей поездкой в Магаданскую область.
Расстояние между Магаданом и Анкориджем, где пройдет российско-американский саммит, составляет по прямой около 3 тысяч километров, или почти 2 тысячи миль.
