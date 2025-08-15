https://ria.ru/20250815/tramp-2035573268.html

Трамп встретит Путина на Аляске

Трамп встретит Путина на Аляске

15.08.2025

Лидер США Дональд Трамп встретит президента России Владимира Путина у самолета на Аляске, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

МАГАДАН, 15 авг - РИА Новости. Лидер США Дональд Трамп встретит президента России Владимира Путина у самолета на Аляске, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Ровно в 11.00 часов по тамошнему времени президент должен приземлиться (в Анкоридже - ред.), его будет встречать у самолета президент Трамп. Мы из этого исходим по тому, как было согласовано заранее", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.Путин перед запланированной на пятницу встречей с Трампом на Аляске прилетел с рабочей поездкой в Магаданскую область.Расстояние между Магаданом и Анкориджем, где пройдет российско-американский саммит, составляет по прямой около 3 тысяч километров, или почти 2 тысячи миль.

