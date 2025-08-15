https://ria.ru/20250815/tramp-2035545389.html

Трамп заявил, что не собирается вести переговоры от имени Киева

Трамп заявил, что не собирается вести переговоры от имени Киева - РИА Новости, 15.08.2025

Трамп заявил, что не собирается вести переговоры от имени Киева

Президент США Дональд Трамп заявил, что на саммите с президентом России Владимиром Путиным намерен обсудить вопрос территорий, но считает, что решение на данный РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T15:37:00+03:00

2025-08-15T15:37:00+03:00

2025-08-15T15:46:00+03:00

дональд трамп

в мире

киев

сша

россия

владимир путин

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d83a88d351cfdb0232adecb2f1fcc343.jpg

ВАШИНГТОН, 15 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что на саммите с президентом России Владимиром Путиным намерен обсудить вопрос территорий, но считает, что решение на данный счет должен принять Киев."Я не собираюсь вести переговоры от их имени, я здесь, чтобы посадить всех за стол", — заявил Трамп журналистам на борту президентского самолета, направляясь на Аляску для встречи с Путиным.

https://ria.ru/20250815/tramp-2035542839.html

киев

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дональд трамп, в мире, киев, сша, россия, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске