Трамп заявил, что не собирается вести переговоры от имени Киева
Президент США Дональд Трамп заявил, что на саммите с президентом России Владимиром Путиным намерен обсудить вопрос территорий, но считает, что решение на данный РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T15:37:00+03:00
2025-08-15T15:37:00+03:00
2025-08-15T15:46:00+03:00
ВАШИНГТОН, 15 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что на саммите с президентом России Владимиром Путиным намерен обсудить вопрос территорий, но считает, что решение на данный счет должен принять Киев."Я не собираюсь вести переговоры от их имени, я здесь, чтобы посадить всех за стол", — заявил Трамп журналистам на борту президентского самолета, направляясь на Аляску для встречи с Путиным.
