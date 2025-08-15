https://ria.ru/20250815/tramp-2035540841.html

Трамп рассказал о планах обсудить территориальные вопросы с Путиным

киев

в мире

сша

россия

дональд трамп

владимир путин

ВАШИНГТОН, 15 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что на саммите с президентом России Владимиром Путиным намерен обсудить вопрос территорий, но считает, что решение на данный счет должен принять Киев."Эти вопросы будут обсуждаться, но решение должна принять Украина. Думаю, они примут правильное решение. Но я не собираюсь вести переговоры от их имени, я здесь, чтобы посадить всех за стол", — заявил Трамп журналистам на борту президентского самолета, направляясь на Аляску для встречи с Путиным.

