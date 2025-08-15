https://ria.ru/20250815/tramp-2035540841.html
Трамп рассказал о планах обсудить территориальные вопросы с Путиным
Трамп рассказал о планах обсудить территориальные вопросы с Путиным - РИА Новости, 15.08.2025
Трамп рассказал о планах обсудить территориальные вопросы с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что на саммите с президентом России Владимиром Путиным намерен обсудить вопрос территорий, но считает, что решение на данный РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T15:26:00+03:00
2025-08-15T15:26:00+03:00
2025-08-15T15:43:00+03:00
киев
в мире
сша
россия
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035108207_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_a07f430f4dc308a4f5159d1f54a7d453.jpg
ВАШИНГТОН, 15 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что на саммите с президентом России Владимиром Путиным намерен обсудить вопрос территорий, но считает, что решение на данный счет должен принять Киев."Эти вопросы будут обсуждаться, но решение должна принять Украина. Думаю, они примут правильное решение. Но я не собираюсь вести переговоры от их имени, я здесь, чтобы посадить всех за стол", — заявил Трамп журналистам на борту президентского самолета, направляясь на Аляску для встречи с Путиным.
https://ria.ru/20250815/alyaska-2035397867.html
киев
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035108207_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_0fb5904290b3a8f28945872f1dd15592.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, в мире, сша, россия, дональд трамп, владимир путин
Киев, В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп рассказал о планах обсудить территориальные вопросы с Путиным
Трамп планирует обсудить территориальные вопросы с Путиным на Аляске