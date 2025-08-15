Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал о планах обсудить территориальные вопросы с Путиным - РИА Новости, 15.08.2025
15:26 15.08.2025 (обновлено: 15:43 15.08.2025)
Трамп рассказал о планах обсудить территориальные вопросы с Путиным
ВАШИНГТОН, 15 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что на саммите с президентом России Владимиром Путиным намерен обсудить вопрос территорий, но считает, что решение на данный счет должен принять Киев."Эти вопросы будут обсуждаться, но решение должна принять Украина. Думаю, они примут правильное решение. Но я не собираюсь вести переговоры от их имени, я здесь, чтобы посадить всех за стол", — заявил Трамп журналистам на борту президентского самолета, направляясь на Аляску для встречи с Путиным.
ВАШИНГТОН, 15 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что на саммите с президентом России Владимиром Путиным намерен обсудить вопрос территорий, но считает, что решение на данный счет должен принять Киев.
"Эти вопросы будут обсуждаться, но решение должна принять Украина. Думаю, они примут правильное решение. Но я не собираюсь вести переговоры от их имени, я здесь, чтобы посадить всех за стол", — заявил Трамп журналистам на борту президентского самолета, направляясь на Аляску для встречи с Путиным.
Путин и Трамп готовятся удивить весь мир: главные интриги встречи на Аляске
