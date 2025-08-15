https://ria.ru/20250815/tramp-2035540723.html
Трамп заявил о заинтересованности России в экономическом потенциале США
2025-08-15T15:26:00+03:00
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что видит со стороны РФ заинтересованность в экономическом потенциале США."Год назад, при экономике, которая была при (экс-президенте США Джо) Байдене, он (президент РФ Владимир Путин - ред.) не был бы заинтересован, он заинтересован в экономике, которая есть при Трампе", - заявил Трамп, комментируя предстоящий российско-американский саммит на Аляске.
