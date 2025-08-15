Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил о заинтересованности России в экономическом потенциале США - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:26 15.08.2025 (обновлено: 15:51 15.08.2025)
https://ria.ru/20250815/tramp-2035540723.html
Трамп заявил о заинтересованности России в экономическом потенциале США
Трамп заявил о заинтересованности России в экономическом потенциале США - РИА Новости, 15.08.2025
Трамп заявил о заинтересованности России в экономическом потенциале США
Президент США Дональд Трамп заявил, что видит со стороны РФ заинтересованность в экономическом потенциале США. РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T15:26:00+03:00
2025-08-15T15:51:00+03:00
сша
россия
в мире
дональд трамп
владимир путин
аляска
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032678127_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68f4334aa9ca40ac545571231cda67f2.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что видит со стороны РФ заинтересованность в экономическом потенциале США."Год назад, при экономике, которая была при (экс-президенте США Джо) Байдене, он (президент РФ Владимир Путин - ред.) не был бы заинтересован, он заинтересован в экономике, которая есть при Трампе", - заявил Трамп, комментируя предстоящий российско-американский саммит на Аляске.
https://ria.ru/20250815/tramp-2035542839.html
сша
россия
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032678127_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_c03ad47cd25dcda99a397318baf9e381.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, в мире, дональд трамп, владимир путин, аляска, встреча путина и трампа на аляске
США, Россия, В мире, Дональд Трамп, Владимир Путин, Аляска, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Трамп заявил о заинтересованности России в экономическом потенциале США

Трамп видит со стороны РФ заинтересованность в экономическом потенциале США

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что видит со стороны РФ заинтересованность в экономическом потенциале США.
"Год назад, при экономике, которая была при (экс-президенте США Джо) Байдене, он (президент РФ Владимир Путин - ред.) не был бы заинтересован, он заинтересован в экономике, которая есть при Трампе", - заявил Трамп, комментируя предстоящий российско-американский саммит на Аляске.
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Трамп рассказал, какие темы намерен обсудить с Путиным
Вчера, 15:32
 
СШАРоссияВ миреДональд ТрампВладимир ПутинАляскаВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала