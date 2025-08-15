https://ria.ru/20250815/tramp-2035532207.html

Трамп поднялся на президентский борт, на котором полетит на Аляску

ВАШИНГТОН, 15 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поднялся на борт своего самолёта, который вскоре доставит его на Аляску для участия в саммите с российским лидером Владимиром Путиным, кадры с авиабазы Эндрюс транслировал в прямом эфире телеканал Fox News.Переговоры лидеров, как ожидается, пройдут в пятницу вечером по московскому времени. При этом хозяин Белого дома, традиционно уделяющий время общению с прессой перед вылетами в рамках официальных поездок, на сей раз не сделал никаких заявлений.

