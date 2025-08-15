Рейтинг@Mail.ru
Трамп поднялся на президентский борт, на котором полетит на Аляску - РИА Новости, 15.08.2025
15:02 15.08.2025 (обновлено: 15:10 15.08.2025)
Трамп поднялся на президентский борт, на котором полетит на Аляску
Трамп поднялся на президентский борт, на котором полетит на Аляску - РИА Новости, 15.08.2025
Трамп поднялся на президентский борт, на котором полетит на Аляску
Президент США Дональд Трамп поднялся на борт своего самолёта, который вскоре доставит его на Аляску для участия в саммите с российским лидером Владимиром... РИА Новости, 15.08.2025
в мире
аляска
дональд трамп
владимир путин
сша
встреча путина и трампа на аляске
ВАШИНГТОН, 15 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поднялся на борт своего самолёта, который вскоре доставит его на Аляску для участия в саммите с российским лидером Владимиром Путиным, кадры с авиабазы Эндрюс транслировал в прямом эфире телеканал Fox News.Переговоры лидеров, как ожидается, пройдут в пятницу вечером по московскому времени. При этом хозяин Белого дома, традиционно уделяющий время общению с прессой перед вылетами в рамках официальных поездок, на сей раз не сделал никаких заявлений.
в мире, аляска, дональд трамп, владимир путин, сша, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Аляска, Дональд Трамп, Владимир Путин, США, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Трамп поднялся на президентский борт, на котором полетит на Аляску

© Getty Images / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп поднимается на борт перед вылетом на Аляску
ВАШИНГТОН, 15 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поднялся на борт своего самолёта, который вскоре доставит его на Аляску для участия в саммите с российским лидером Владимиром Путиным, кадры с авиабазы Эндрюс транслировал в прямом эфире телеканал Fox News.
Переговоры лидеров, как ожидается, пройдут в пятницу вечером по московскому времени. При этом хозяин Белого дома, традиционно уделяющий время общению с прессой перед вылетами в рамках официальных поездок, на сей раз не сделал никаких заявлений.
"Ставки высоки". Трамп опубликовал пост перед вылетом на Аляску
В миреАляскаДональд ТрампВладимир ПутинСШАВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
