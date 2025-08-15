https://ria.ru/20250815/tramp-2035514757.html

"Ставки высоки". Трамп опубликовал пост перед вылетом на Аляску

"Ставки высоки". Трамп опубликовал пост перед вылетом на Аляску - РИА Новости, 15.08.2025

"Ставки высоки". Трамп опубликовал пост перед вылетом на Аляску

Президент США Дональд Трамп в преддверии вылета на Аляску, где пройдет его саммит с российским лидером Владимиром Путиным, опубликовал пост со словами "ставки... РИА Новости, 15.08.2025

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в преддверии вылета на Аляску, где пройдет его саммит с российским лидером Владимиром Путиным, опубликовал пост со словами "ставки высоки"."Ставки высоки!!!" — эмоционально написал глава Белого дома в принадлежащей ему социальной сети TRUTH Social. При этом он не уточнил контекст данного высказывания.По информации Reuters, в состав американской делегации на встречу с Путиным войдут госсекретарь Марко Рубио, глава минторга Говард Латник, министр финансов Скотт Бессент и глава ЦРУ директор ЦРУ Джон Рэтклифф.Саммит России и СШАКак заявлял представитель Кремля Юрий Ушаков, лидеры встретятся в Анкоридже в пятницу в 22:30 мск на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Сначала они пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся за рабочим завтраком.Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Президенты обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.Подписания документов во время встречи не ожидается. О достигнутых договоренностях лидеры расскажут на совместной пресс-конференции.

