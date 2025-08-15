https://ria.ru/20250815/torgovlya-2035663227.html
Эксперт отметил рост торговли России и США после прихода Трампа
Эксперт отметил рост торговли России и США после прихода Трампа - РИА Новости, 15.08.2025
Эксперт отметил рост торговли России и США после прихода Трампа
Товарооборот между Россией и США за первое полугодие 2025 года вырос на треть после многолетнего спада, заявил РИА Новости эксперт Института мировой военной... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T23:48:00+03:00
2025-08-15T23:48:00+03:00
2025-08-15T23:48:00+03:00
россия
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
высшая школа экономики (вшэ)
встреча путина и трампа на аляске
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Товарооборот между Россией и США за первое полугодие 2025 года вырос на треть после многолетнего спада, заявил РИА Новости эксперт Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик. "Стоит отметить, что товарооборот России и США в 2024 году составил всего 3,5 миллиарда долларов, что в восемь раз меньше объема торговли 2014 года, равного 29,2 миллиарда долларов. Однако с приходом администрации 47-го президента ситуация стала меняться, заметен устойчивый положительный тренд. По итогам первой половины 2025 года товарооборот РФ и США увеличился почти на треть в сравнении с тем же периодом 2024 года и составил 2,8 миллиарда долларов", - отметил собеседник агентства. Новик пояснил, что основными направлениями российского экспорта стали платина, удобрения и обогащенный уран, а импорт из США включал фармацевтическую продукцию и медицинское оборудование. Российско-американский саммит проходит в пятницу на военной базе в Анкоридже на Аляске. Перед началом официальных переговоров президента России и США Владимир Путин и Дональд Трамп тепло поприветствовали друг друга.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
