Эксперт отметил рост торговли России и США после прихода Трампа
Эксперт отметил рост торговли России и США после прихода Трампа
Товарооборот между Россией и США за первое полугодие 2025 года вырос на треть после многолетнего спада, заявил РИА Новости эксперт Института мировой военной... РИА Новости, 15.08.2025
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Товарооборот между Россией и США за первое полугодие 2025 года вырос на треть после многолетнего спада, заявил РИА Новости эксперт Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик. "Стоит отметить, что товарооборот России и США в 2024 году составил всего 3,5 миллиарда долларов, что в восемь раз меньше объема торговли 2014 года, равного 29,2 миллиарда долларов. Однако с приходом администрации 47-го президента ситуация стала меняться, заметен устойчивый положительный тренд. По итогам первой половины 2025 года товарооборот РФ и США увеличился почти на треть в сравнении с тем же периодом 2024 года и составил 2,8 миллиарда долларов", - отметил собеседник агентства. Новик пояснил, что основными направлениями российского экспорта стали платина, удобрения и обогащенный уран, а импорт из США включал фармацевтическую продукцию и медицинское оборудование. Российско-американский саммит проходит в пятницу на военной базе в Анкоридже на Аляске. Перед началом официальных переговоров президента России и США Владимир Путин и Дональд Трамп тепло поприветствовали друг друга.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Товарооборот между Россией и США за первое полугодие 2025 года вырос на треть после многолетнего спада, заявил РИА Новости эксперт Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик.
"Стоит отметить, что товарооборот России и США в 2024 году составил всего 3,5 миллиарда долларов, что в восемь раз меньше объема торговли 2014 года, равного 29,2 миллиарда долларов. Однако с приходом администрации 47-го президента ситуация стала меняться, заметен устойчивый положительный тренд. По итогам первой половины 2025 года товарооборот РФ и США увеличился почти на треть в сравнении с тем же периодом 2024 года и составил 2,8 миллиарда долларов", - отметил собеседник агентства.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Новик пояснил, что основными направлениями российского экспорта стали платина, удобрения и обогащенный уран, а импорт из США включал фармацевтическую продукцию и медицинское оборудование.
Российско-американский саммит проходит в пятницу на военной базе в Анкоридже на Аляске. Перед началом официальных переговоров президента России и США Владимир Путин и Дональд Трамп тепло поприветствовали друг друга.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске. 15 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
