Готовность к зиме "Мытищинской теплосети" составляет 89%

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Готовность к отопительному сезону "Мытищинской теплосети" составляет 89%, ход работ проверил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. АО "Мытищинская теплосеть" – участник федерального пилотного проекта "Цифровая котельная", в рамках которого на всех теплоисточниках предприятия были установлены "умные" датчики. Они фиксируют параметры температуры и давления котельных, сетей, индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), а после моментально передают в Минэнерго Московской области. Так в систему сразу же попадает любая авария или отключение. Модернизация объектов энергетики проводится в соответствии с задачами национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства". За состоянием параметров в режиме 24/7 следят специалисты диспетчерского центра "Мытищинской теплосети". Воробьев проверил его работу, а также проинспектировал готовность всей системы теплоснабжения округа к предстоящему отопительному сезону. "Во многом по образу и подобию “Мытищинской теплосети” мы ведем масштабную модернизацию теплоснабжения в каждом округе Московской области. Это обновление котельных, всех технических узлов, автоматизация – датчики позволяют дистанционно управлять системой и оперативно реагировать на аварии. Наша задача – внедрять такие практики. И такая диспетчерская, как здесь, – уже не единственная в Подмосковье. Каждый округ планирует создать подобное, это дает возможность контролировать все, что касается теплоснабжения, а также водо- и энергоснабжения – часто это взаимосвязанные системы. Мы не останавливаемся на этом и продолжаем развитие – автоматизация, искусственный интеллект позволяют уходить от рутинной работы и направлять специалистов на следующие комплексные задачи", – сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. В Подмосковье в работу 64 муниципальных ресурсоснабжающих организаций внедряется единый стандарт, разработанный на основе опыта "Мособлгаза". В частности, он включает цифровизацию, техническое перевооружение, усиление аварийных бригад и диспетчерских служб. "Мытищинские теплосети" также работают в рамках этого стандарта. Генеральный директор АО "Мытищинская теплосеть" Андрей Осин отметил, что в диспетчерской отображается карта схем теплосетей городского округа Мытищи. Они оцифрованы. Есть возможность видеть параметры каждого объекта теплоснабжения. У персонала нет необходимости постоянно смотреть в экран, чтобы следить за датчиками. Все тепловые источники в центральной части городского округа закольцованы, в летний период здесь работают только две котельные. Например, из одной части города на улице Силикатной можно подавать тепловую энергию в другую – до МКАДа. Тем самым, в межотопительный сезон есть возможность сократить срок отключения горячей воды до трех дней. В зимний период, в случае сбоя какого-то теплового источника, можно переключить нагрузку и оставить потребителям тепловую энергию. В управлении "Мытищинской теплосети" находятся 54 котельных, 280 километров сетей и более 1,8 тысячи ИТП. Теплом обеспечивается свыше 240 тысяч жителей многоквартирных домов, около 300 объектов социальной сферы и ряд стратегических предприятий. На данный момент общая готовность городского округа Мытищи к отопительному сезону составляет 89%. А по запасам топлива, состоянию котельных и теплосетей – почти 100%. Также в округе продолжается масштабная модернизация теплоснабжения. Она включает как обновление котельных, ЦТП, теплосетей, автоматизацию, так и переход с четырехтрубной на новую закрытую двухтрубную систему теплоснабжения. Теперь из котельной горячая вода поступает по одной трубе напрямую в индивидуальные тепловые пункты жилых домов, а по второй – обратно. Это позволило сократить аварийность, снизить расход топлива, сэкономить ресурсы, уменьшить теплопотери и сроки профилактических отключений горячей воды летом для жителей, подчеркнули в пресс-службе. Запуск теплоснабжения теперь стал возможен в любое время года, а не только в ОЗП. В 2025 году в рамках модернизации теплоснабжения в округе капитально отремонтировали 17 теплоисточников. До конца года обновят еще одну котельную, а также 1,3 километра теплосетей. Также завершено строительство тепловой сети от ТЭЦ-27 до бульвара Распоповой в городе Мытищи и котельной на улице Силикатной.

