В Татарстане задержали управляющего директора института геологии

КАЗАНЬ, 15 авг - РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ России по Татарстану задержали управляющего директора Центрального научно-исследовательского института геологии нерудных полезных ископаемых (ЦНИИГеолнеруд) по подозрению в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве на 11,5 миллиона рублей, сообщило ведомство.
"Управлением ФСБ России по Республике Татарстан задержан управляющий директор АО "ЦНИИГеолнеруд", занимающегося исследованиями в области геологии и полезных ископаемых", - говорится в сообщении.
По информации регионального УФСБ, руководитель организации с государственным участием заключил договоры на сумму более 11,5 миллиона рублей на выполнение аналитических исследований месторождений полезных ископаемых с подконтрольными ему организациями. Однако данные исследования не проводились, денежные средства были перечислены на счета физических лиц, выведены в наличный оборот и присвоены фигурантом дела.
По данному факту следственное управление СК РФ по Татарстану возбудило уголовное дело по статьям "злоупотребление должностными полномочиями" и "мошенничество".
АО "ЦНИИгеолнеруд" - расположенный в Казани единственный в России специализированный институт федерального уровня, который комплексно проводит исследования по геологической, аналитико-технологической и геолого-экономической оценке нерудных полезных ископаемых, осуществляет научно-методическое, информационно-аналитическое и нормативное обеспечение геологоразведочных работ, комплексные лабораторные минералого-аналитические исследования и технологические испытания нерудного сырья и продуктов его переработки, арбитражный контроль.
