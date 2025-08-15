Рейтинг@Mail.ru
В Татарстане задержали управляющего директора института геологии
10:27 15.08.2025
В Татарстане задержали управляющего директора института геологии
2025-08-15T10:27:00+03:00
2025-08-15T10:27:00+03:00
КАЗАНЬ, 15 авг - РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ России по Татарстану задержали управляющего директора Центрального научно-исследовательского института геологии нерудных полезных ископаемых (ЦНИИГеолнеруд) по подозрению в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве на 11,5 миллиона рублей, сообщило ведомство. "Управлением ФСБ России по Республике Татарстан задержан управляющий директор АО "ЦНИИГеолнеруд", занимающегося исследованиями в области геологии и полезных ископаемых", - говорится в сообщении. По информации регионального УФСБ, руководитель организации с государственным участием заключил договоры на сумму более 11,5 миллиона рублей на выполнение аналитических исследований месторождений полезных ископаемых с подконтрольными ему организациями. Однако данные исследования не проводились, денежные средства были перечислены на счета физических лиц, выведены в наличный оборот и присвоены фигурантом дела. По данному факту следственное управление СК РФ по Татарстану возбудило уголовное дело по статьям "злоупотребление должностными полномочиями" и "мошенничество". АО "ЦНИ­Иге­ол­не­руд" - расположенный в Казани единс­твен­ный в Рос­сии специ­али­зиро­ван­ный ин­сти­тут фе­дераль­но­го уров­ня, ко­торый ком­плексно проводит ис­сле­дова­ния по ге­оло­гичес­кой, ана­лити­ко-тех­но­логи­чес­кой и геолого-экономической оцен­ке не­руд­ных по­лез­ных ис­ко­па­емых, осуществля­ет на­уч­но-ме­тоди­чес­кое, ин­форма­ци­он­но-ана­лити­чес­кое и нормативное обеспечение геоло­гораз­ве­доч­ных ра­бот, ком­плексные лабораторные минералого-ана­лити­чес­кие ис­сле­дова­ния и тех­но­логи­чес­кие ис­пы­тания нерудно­го сырья и про­дук­тов его пе­рера­бот­ки, ар­битраж­ный кон­троль.
В Татарстане задержали управляющего директора института геологии

ФСБ задержала управляющего директора ЦНИИГеолнеруд за присвоение 11,5 млн рублей

КАЗАНЬ, 15 авг - РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ России по Татарстану задержали управляющего директора Центрального научно-исследовательского института геологии нерудных полезных ископаемых (ЦНИИГеолнеруд) по подозрению в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве на 11,5 миллиона рублей, сообщило ведомство.
"Управлением ФСБ России по Республике Татарстан задержан управляющий директор АО "ЦНИИГеолнеруд", занимающегося исследованиями в области геологии и полезных ископаемых", - говорится в сообщении.
По информации регионального УФСБ, руководитель организации с государственным участием заключил договоры на сумму более 11,5 миллиона рублей на выполнение аналитических исследований месторождений полезных ископаемых с подконтрольными ему организациями. Однако данные исследования не проводились, денежные средства были перечислены на счета физических лиц, выведены в наличный оборот и присвоены фигурантом дела.
По данному факту следственное управление СК РФ по Татарстану возбудило уголовное дело по статьям "злоупотребление должностными полномочиями" и "мошенничество".
АО "ЦНИ­Иге­ол­не­руд" - расположенный в Казани единс­твен­ный в Рос­сии специ­али­зиро­ван­ный ин­сти­тут фе­дераль­но­го уров­ня, ко­торый ком­плексно проводит ис­сле­дова­ния по ге­оло­гичес­кой, ана­лити­ко-тех­но­логи­чес­кой и геолого-экономической оцен­ке не­руд­ных по­лез­ных ис­ко­па­емых, осуществля­ет на­уч­но-ме­тоди­чес­кое, ин­форма­ци­он­но-ана­лити­чес­кое и нормативное обеспечение геоло­гораз­ве­доч­ных ра­бот, ком­плексные лабораторные минералого-ана­лити­чес­кие ис­сле­дова­ния и тех­но­логи­чес­кие ис­пы­тания нерудно­го сырья и про­дук­тов его пе­рера­бот­ки, ар­битраж­ный кон­троль.
Наручники - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
В Брянске арестовали обвиняемую в мошенничестве с аппаратами ИВЛ
13 августа, 14:18
 
