ВСУ за неделю потеряли более 1590 военных в зоне действий "Запада"

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Запад" уничтожили за неделю более 1590 военных Украины, два танка, 16 боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 производства США и 11 бронеавтомобилей производства стран НАТО, 11 орудий полевой артиллерии, из них 10 западного производства, 31 станцию радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 26 складов боеприпасов, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям танковой, трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял более 1590 военнослужащих, два танка, 16 боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 производства США и 11 бронеавтомобилей производства стран НАТО. Уничтожены 92 автомобиля, 11 орудий полевой артиллерии, из них 10 западного производства, 31 станция радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 26 складов боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

