https://ria.ru/20250815/sviter-2035599607.html
Свитер бренда SelSovet раскупили после того, как его надел Лавров
Свитер бренда SelSovet раскупили после того, как его надел Лавров - РИА Новости, 15.08.2025
Свитер бренда SelSovet раскупили после того, как его надел Лавров
Екатерина Варлакова, дизайнер и собственник челябинского бренда одежды SelSovet, в свитере которого глава МИД России Сергей Лавров прибыл на переговоры на... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T18:00:00+03:00
2025-08-15T18:00:00+03:00
2025-08-15T18:00:00+03:00
россия
аляска
сша
сергей лавров
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035475784_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2674944a5e17dd66ba00248070315998.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Екатерина Варлакова, дизайнер и собственник челябинского бренда одежды SelSovet, в свитере которого глава МИД России Сергей Лавров прибыл на переговоры на Аляску, рассказала РИА Новости, что сейчас такая толстовка пользуется большой популярностью. В пятницу Лавров прибыл на переговоры президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляску в толстовке с надписью "СССР". "Мы поставки когда отправляли, а МИД России заказал наши свитера, предполагали, что один из них будет для Сергея Викторовича. Для нас не было новостью, что он у него есть, но это было невероятной новостью, когда он его надел. Это было гордо", – сказала Варлакова. На вопрос, пользуется ли сейчас свитер бешеной популярностью, собеседница агентства ответила, что он закончился ещё утром, а сейчас продаётся по предзаказу. "Конечно, а как, ведь это один из значимых политиков мира надел наш свитер, и его захотят купить многие", – отметила дизайнер. "У нас фабрика не смогла вшить туда молнию, и когда он (свитер - ред.) пришёл, то молния была приложена просто. Я взяла оторвала планку, и подумала, как современно он смотрится с разорванной планкой. И мы стали делать её с рваным краем", – добавила создательница бренда.
https://ria.ru/20250321/lavrov-2006400709.html
https://ria.ru/20250217/lavrov-1999841811.html
россия
аляска
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035475784_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1a95ef4b9d47cbc3c007bff10abbc791.jpg
Прибытие Лаврова на Аляску
Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в отель на Аляске в кофте с надписью "СССР" и черном жилете. Об этом сообщил Telegram-канал "Известий". Журналисты заметили министра, когда он выходил из машины.
2025-08-15T18:00
true
PT0M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, аляска, сша, сергей лавров, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске, общество
Россия, Аляска, США, Сергей Лавров, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Общество
Свитер бренда SelSovet раскупили после того, как его надел Лавров
Свитер бренда из Челябинска SelSovet раскупили после того, как его надел Лавров
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Екатерина Варлакова, дизайнер и собственник челябинского бренда одежды SelSovet, в свитере которого глава МИД России Сергей Лавров прибыл на переговоры на Аляску, рассказала РИА Новости, что сейчас такая толстовка пользуется большой популярностью.
В пятницу Лавров
прибыл на переговоры президента России Владимира Путина
с президентом США Дональдом Трампом
на Аляску
в толстовке с надписью "СССР".
"Мы поставки когда отправляли, а МИД России заказал наши свитера, предполагали, что один из них будет для Сергея Викторовича. Для нас не было новостью, что он у него есть, но это было невероятной новостью, когда он его надел. Это было гордо", – сказала Варлакова.
На вопрос, пользуется ли сейчас свитер бешеной популярностью, собеседница агентства ответила, что он закончился ещё утром, а сейчас продаётся по предзаказу.
"Конечно, а как, ведь это один из значимых политиков мира надел наш свитер, и его захотят купить многие", – отметила дизайнер.
"У нас фабрика не смогла вшить туда молнию, и когда он (свитер - ред.) пришёл, то молния была приложена просто. Я взяла оторвала планку, и подумала, как современно он смотрится с разорванной планкой. И мы стали делать её с рваным краем", – добавила создательница бренда.