Свитер бренда SelSovet раскупили после того, как его надел Лавров

18:00 15.08.2025
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Екатерина Варлакова, дизайнер и собственник челябинского бренда одежды SelSovet, в свитере которого глава МИД России Сергей Лавров прибыл на переговоры на Аляску, рассказала РИА Новости, что сейчас такая толстовка пользуется большой популярностью. В пятницу Лавров прибыл на переговоры президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляску в толстовке с надписью "СССР". "Мы поставки когда отправляли, а МИД России заказал наши свитера, предполагали, что один из них будет для Сергея Викторовича. Для нас не было новостью, что он у него есть, но это было невероятной новостью, когда он его надел. Это было гордо", – сказала Варлакова. На вопрос, пользуется ли сейчас свитер бешеной популярностью, собеседница агентства ответила, что он закончился ещё утром, а сейчас продаётся по предзаказу. "Конечно, а как, ведь это один из значимых политиков мира надел наш свитер, и его захотят купить многие", – отметила дизайнер. "У нас фабрика не смогла вшить туда молнию, и когда он (свитер - ред.) пришёл, то молния была приложена просто. Я взяла оторвала планку, и подумала, как современно он смотрится с разорванной планкой. И мы стали делать её с рваным краем", – добавила создательница бренда.
Прибытие Лаврова на Аляску
Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в отель на Аляске в кофте с надписью "СССР" и черном жилете. Об этом сообщил Telegram-канал "Известий". Журналисты заметили министра, когда он выходил из машины.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Екатерина Варлакова, дизайнер и собственник челябинского бренда одежды SelSovet, в свитере которого глава МИД России Сергей Лавров прибыл на переговоры на Аляску, рассказала РИА Новости, что сейчас такая толстовка пользуется большой популярностью.
В пятницу Лавров прибыл на переговоры президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляску в толстовке с надписью "СССР".
Сергею Лаврову – 75! - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
А наши как сыграли? Остроумные ответы Сергея Лаврова
21 марта, 10:59
"Мы поставки когда отправляли, а МИД России заказал наши свитера, предполагали, что один из них будет для Сергея Викторовича. Для нас не было новостью, что он у него есть, но это было невероятной новостью, когда он его надел. Это было гордо", – сказала Варлакова.
На вопрос, пользуется ли сейчас свитер бешеной популярностью, собеседница агентства ответила, что он закончился ещё утром, а сейчас продаётся по предзаказу.
"Конечно, а как, ведь это один из значимых политиков мира надел наш свитер, и его захотят купить многие", – отметила дизайнер.
"У нас фабрика не смогла вшить туда молнию, и когда он (свитер - ред.) пришёл, то молния была приложена просто. Я взяла оторвала планку, и подумала, как современно он смотрится с разорванной планкой. И мы стали делать её с рваным краем", – добавила создательница бренда.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Лавров пошутил, отвечая на вопрос о компромиссах по Украине
17 февраля, 14:55
 
