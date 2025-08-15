https://ria.ru/20250815/sviter-2035599607.html

Свитер бренда SelSovet раскупили после того, как его надел Лавров

Свитер бренда SelSovet раскупили после того, как его надел Лавров - РИА Новости, 15.08.2025

Свитер бренда SelSovet раскупили после того, как его надел Лавров

15.08.2025

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Екатерина Варлакова, дизайнер и собственник челябинского бренда одежды SelSovet, в свитере которого глава МИД России Сергей Лавров прибыл на переговоры на Аляску, рассказала РИА Новости, что сейчас такая толстовка пользуется большой популярностью. В пятницу Лавров прибыл на переговоры президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляску в толстовке с надписью "СССР". "Мы поставки когда отправляли, а МИД России заказал наши свитера, предполагали, что один из них будет для Сергея Викторовича. Для нас не было новостью, что он у него есть, но это было невероятной новостью, когда он его надел. Это было гордо", – сказала Варлакова. На вопрос, пользуется ли сейчас свитер бешеной популярностью, собеседница агентства ответила, что он закончился ещё утром, а сейчас продаётся по предзаказу. "Конечно, а как, ведь это один из значимых политиков мира надел наш свитер, и его захотят купить многие", – отметила дизайнер. "У нас фабрика не смогла вшить туда молнию, и когда он (свитер - ред.) пришёл, то молния была приложена просто. Я взяла оторвала планку, и подумала, как современно он смотрится с разорванной планкой. И мы стали делать её с рваным краем", – добавила создательница бренда.

