Суд на Урале рассмотрит дело замглавы "Ельцин Центра" о дискредитации армии - 15.08.2025
17:52 15.08.2025
Суд на Урале рассмотрит дело замглавы "Ельцин Центра" о дискредитации армии
Суд на Урале рассмотрит дело замглавы "Ельцин Центра" о дискредитации армии - РИА Новости, 15.08.2025
Суд на Урале рассмотрит дело замглавы "Ельцин Центра" о дискредитации армии
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга рассмотрит 20 августа материалы административного дела в отношении первого заместителя исполнительного директора... РИА Новости, 15.08.2025
происшествия
россия
екатеринбург
ельцин центр
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга рассмотрит 20 августа материалы административного дела в отношении первого заместителя исполнительного директора "Ельцин Центра" Людмилы Телень по статье о дискредитации Вооруженных сил России, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. В четверг в объединенной пресс-службе судов региона информировали агентство, что в отношении Телень поступили материалы по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России), а заседание было назначено на 26 августа на 15.00 мск. "Сам аппарат судьи ранее неправильно поставил дату", – объяснила собеседница агентства, уточнив, что процесс начнется 20 августа в 14.00 мск. В апреле источник в оперативных службах рассказывал РИА Новости, что у 67-летней Телень есть израильское гражданство. В начале августа пресс-секретарь "Ельцин Центра" Елена Володарская также сообщала агентству, что Телень подает в суд на Telegram-канал "УралLive" из-за опубликованной фотографии ее израильского паспорта. "Ельцин Центр" – общественный культурный и образовательный центр, который был открыт в Екатеринбурге в 2015 году.
происшествия, россия, екатеринбург, ельцин центр
Суд на Урале рассмотрит дело замглавы "Ельцин Центра" о дискредитации армии

Суд рассмотрит дело замглавы "Ельцин Центра" о дискредитации ВС РФ 20 августа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга рассмотрит 20 августа материалы административного дела в отношении первого заместителя исполнительного директора "Ельцин Центра" Людмилы Телень по статье о дискредитации Вооруженных сил России, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
В четверг в объединенной пресс-службе судов региона информировали агентство, что в отношении Телень поступили материалы по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России), а заседание было назначено на 26 августа на 15.00 мск.
"Сам аппарат судьи ранее неправильно поставил дату", – объяснила собеседница агентства, уточнив, что процесс начнется 20 августа в 14.00 мск.
В апреле источник в оперативных службах рассказывал РИА Новости, что у 67-летней Телень есть израильское гражданство.
В начале августа пресс-секретарь "Ельцин Центра" Елена Володарская также сообщала агентству, что Телень подает в суд на Telegram-канал "УралLive" из-за опубликованной фотографии ее израильского паспорта.
"Ельцин Центр" – общественный культурный и образовательный центр, который был открыт в Екатеринбурге в 2015 году.
