Суд приговорил бывшего директора парка "Патриот" к пяти годам колонии

Суд приговорил бывшего директора парка "Патриот" к пяти годам колонии - РИА Новости, 15.08.2025

Суд приговорил бывшего директора парка "Патриот" к пяти годам колонии

Одинцовский городской суд Подмосковья приговорил к пяти годам колонии бывшего директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова по делу о хищении средств Минобороны

2025-08-15T15:35:00+03:00

2025-08-15T15:35:00+03:00

2025-08-15T21:36:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

дело о хищениях в парке "патриот"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035551518_1108:781:3120:1913_1920x0_80_0_0_99fe408fd22f84df194c6c2913ce87f3.jpg

ОДИНЦОВО (Московская обл.), 15 авг — РИА Новости. Одинцовский городской суд Подмосковья приговорил к пяти годам колонии бывшего директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова по делу о хищении средств Минобороны и парка, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Окончательно назначить Ахмедову наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием в колонии общего режима", — огласил решение судья Дмитрий Федоров.Кроме того, суд оштрафовал Ахмедова на 300 тысяч рублей, лишил его государственных наград и запретил занимать определенные должности на два года. С него в пользу Минобороны по гражданскому иску взыскали 18 миллионов рублей, в пользу парка "Патриот" — семь миллионов.Ранее в прениях сторон гособвинитель запросил для Ахмедова наказание в виде шести лет лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей и лишением права занимать руководящие должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок три года.Сам Ахмедов заявлял в суде, что полностью раскаялся, дал подробные показания на других фигурантов — бывшего замминистра обороны Павла Попова и экс-замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова, просил учесть активное способствование следствию и частичное возмещение ущерба, указывал, что находился в служебной зависимости от Попова и Шестерова. В этой связи он просил суд не назначать наказание, связанное с лишением свободы.Дело Ахмедова рассматривалось в особом порядке, то есть без исследования доказательств, поскольку он полностью признал вину. Ему было предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере и служебном подлоге (ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 292 УК России).Одинцовский гарнизонный военный суд в середине июля приговорил Шестерова к шести годам колонии общего режима, лишил его звания генерал-майора и государственных наград, оштрафовал на 500 тысяч рублей и запретил занимать определенные должности сроком на два года. Кроме того, суд удовлетворил два гражданских иска к нему: возмещении 18 миллионов рублей в пользу Минобороны и шести миллионов — в пользу парка "Патриот".Следствие установило, что Попов в 2022 году, после начала СВО, как организатор преступной группы поручил Шестерову и Ахмедову построить на его участке в одном из СНТ Подмосковья строения, похожие на те, что сдаются на территории парка в аренду гостям для отдыха. В результате Попов обзавелся двухэтажным домом, гостевым домом с баней и двухэтажным гаражом, постройки оснастили освещением, мебелью, заборами — все за счет средств Минобороны и парка. При этом в документы были внесены ложные сведения о выполненных строительных работах в парке на сумму почти 26 миллионов рублей, а подрядчикам сообщалось, что участок Попова якобы является частью парка.Шестеров полностью признал вину, однако заявил, что какой-либо выгоды не получил, а только курировал стройку на земле Попова. Ахмедов придерживался схожей позиции, отдельно подчеркивая, что боялся ослушаться генерала армии Попова.Расследование уголовного дела в отношении Попова, обвиняемого в мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий, незаконном обороте оружия, продолжается.

московская область (подмосковье)

2025

происшествия, московская область (подмосковье), дело о хищениях в парке "патриот"